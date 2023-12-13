«Помпетч ПК Сэнчай (Таи)» – «Сурианлек Пор Йенинг (Таи)». 28.06.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 28 июня букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Помпетч ПК Сэнчай (Таи) — Сурианлек Пор Йенинг (Таи). На ринге его участники появятся в 15:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Помпетч ПК Сэнчай (Таи) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 28 июня осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Помпетч ПК Сэнчай (Таи) — Сурианлек Пор Йенинг (Таи). Это будет продолжаться вплоть до 15:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Помпетч ПК Сэнчай (Таи) — Сурианлек Пор Йенинг (Таи):

победа Помпетч ПК Сэнчай (Таи) – 0, ничья – 0, победа Сурианлек Пор Йенинг (Таи) – 0

Прогноз на матч Помпетч ПК Сэнчай (Таи) – Сурианлек Пор Йенинг (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28 июня :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Помпетч ПК Сэнчай (Таи) станет победителем боя. Если выиграет Сурианлек Пор Йенинг (Таи), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Помпетч ПК Сэнчай (Таи) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Помпетч ПК Сэнчай (Таи) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Помпетч ПК Сэнчай (Таи) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Помпетч ПК Сэнчай (Таи) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Помпетч ПК Сэнчай (Таи) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Помпетч ПК Сэнчай (Таи) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Сурианлек Пор Йенинг (Таи) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Сурианлек Пор Йенинг (Таи) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Сурианлек Пор Йенинг (Таи) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Сурианлек Пор Йенинг (Таи) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Сурианлек Пор Йенинг (Таи) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Помпетч ПК Сэнчай (Таи) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Помпетч ПК Сэнчай (Таи) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Помпетч ПК Сэнчай (Таи) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Помпетч ПК Сэнчай (Таи) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Помпетч ПК Сэнчай (Таи) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Помпетч ПК Сэнчай (Таи) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Сурианлек Пор Йенинг (Таи) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Сурианлек Пор Йенинг (Таи) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Сурианлек Пор Йенинг (Таи) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Сурианлек Пор Йенинг (Таи) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Сурианлек Пор Йенинг (Таи) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Сурианлек Пор Йенинг (Таи) должен задуматься о своей обороне.

Помпетч ПК Сэнчай (Таи) – Сурианлек Пор Йенинг (Таи) 28.06.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Помпетч ПК Сэнчай (Таи) и Сурианлек Пор Йенинг (Таи). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Помпетч ПК Сэнчай (Таи) и Сурианлек Пор Йенинг (Таи) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Помпетч ПК Сэнчай (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Сурианлек Пор Йенинг (Таи) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Помпетч ПК Сэнчай (Таи) будет намного сильнее, чем Сурианлек Пор Йенинг (Таи), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Помпетч ПК Сэнчай (Таи) — Сурианлек Пор Йенинг (Таи) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Сурианлек Пор Йенинг (Таи), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Помпетч ПК Сэнчай (Таи)

Как бы Помпетч ПК Сэнчай (Таи) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Помпетч ПК Сэнчай (Таи) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Помпетч ПК Сэнчай (Таи) дрался на ринге только с представителями своей страны. Помпетч ПК Сэнчай (Таи) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Помпетч ПК Сэнчай (Таи) совершенно не работает над собственной защитой.

Сурианлек Пор Йенинг (Таи)

На сегодняшний день Сурианлек Пор Йенинг (Таи) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Сурианлек Пор Йенинг (Таи) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Сурианлек Пор Йенинг (Таи) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Сурианлек Пор Йенинг (Таи) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Помпетч ПК Сэнчай (Таи) — Сурианлек Пор Йенинг (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28 июня

В настоящее время Помпетч ПК Сэнчай (Таи) и Сурианлек Пор Йенинг (Таи) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Помпетч ПК Сэнчай (Таи) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Помпетч ПК Сэнчай (Таи) — Сурианлек Пор Йенинг (Таи) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Помпетч ПК Сэнчай (Таи) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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