«Конор Куинн (С.Ирл)» – «Коннер Келсалл (Анг)». 28.06.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 28 июня букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Конор Куинн (С.Ирл) — Коннер Келсалл (Анг). На ринге его участники появятся в 23:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Конор Куинн (С.Ирл) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 28 июня пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Конор Куинн (С.Ирл) — Коннер Келсалл (Анг). По Москве начало данного поединка будет в 23:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Конор Куинн (С.Ирл) — Коннер Келсалл (Анг):

победа Конор Куинн (С.Ирл) – 0, ничья – 0, победа Коннер Келсалл (Анг) – 0

Прогноз на матч Конор Куинн (С.Ирл) – Коннер Келсалл (Анг) Бои, титульный бой, 28 июня :

Из-за того, что все ставят на то, что Конор Куинн (С.Ирл) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Коннер Келсалл (Анг) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Конор Куинн (С.Ирл) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Конор Куинн (С.Ирл) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Конор Куинн (С.Ирл) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Конор Куинн (С.Ирл) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Конор Куинн (С.Ирл) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Конор Куинн (С.Ирл) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Коннер Келсалл (Анг) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Коннер Келсалл (Анг) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Коннер Келсалл (Анг) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Коннер Келсалл (Анг) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Коннер Келсалл (Анг) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Конор Куинн (С.Ирл) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Конор Куинн (С.Ирл) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Конор Куинн (С.Ирл) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Конор Куинн (С.Ирл) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Конор Куинн (С.Ирл) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Конор Куинн (С.Ирл) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Коннер Келсалл (Анг) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Коннер Келсалл (Анг) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Коннер Келсалл (Анг) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Коннер Келсалл (Анг) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Коннер Келсалл (Анг), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Конор Куинн (С.Ирл) – Коннер Келсалл (Анг) 28.06.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Конор Куинн (С.Ирл) и Коннер Келсалл (Анг). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Конор Куинн (С.Ирл) и Коннер Келсалл (Анг). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Конор Куинн (С.Ирл) и Коннер Келсалл (Анг) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Конор Куинн (С.Ирл) и Коннер Келсалл (Анг) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Конор Куинн (С.Ирл) легко справится с таким соперником, как Коннер Келсалл (Анг). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Конор Куинн (С.Ирл) — Коннер Келсалл (Анг) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Коннер Келсалл (Анг).

Конор Куинн (С.Ирл)

Хотя Конор Куинн (С.Ирл) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Конор Куинн (С.Ирл) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Конор Куинн (С.Ирл) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Конор Куинн (С.Ирл) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Конор Куинн (С.Ирл) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Коннер Келсалл (Анг)

Уже несколько лет Коннер Келсалл (Анг) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Коннер Келсалл (Анг) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Коннер Келсалл (Анг) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Конор Куинн (С.Ирл) — Коннер Келсалл (Анг). Прогноз и ставки на матч. Бои 28 июня

Вряд ли Конор Куинн (С.Ирл) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Коннер Келсалл (Анг), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

В этом бою Конор Куинн (С.Ирл) является очевидным фаворитом, ведь Коннер Келсалл (Анг) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

http://rockaluga.ru/cat4-1095289-prognozy-i-stavki-na-match-norrbyu-yungshile-27-06-24/

http://evolvegame.ru/cat3-834248-lamis-alhusseyn-abdel-aziz-gala-arandzho-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-27-06-24/