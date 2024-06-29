«Дон Мэдж (ЮАР)» – «Нейман Грейси (Бра)». 29.06.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 29-го июня 2024 года должен состояться бой Дон Мэдж (ЮАР) — Нейман Грейси (Бра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Дон Мэдж (ЮАР) и Нейман Грейси (Бра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 01:00 по московскому времени Дон Мэдж (ЮАР) и Нейман Грейси (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 29-го июня 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Дон Мэдж (ЮАР) и Нейман Грейси (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Дон Мэдж (ЮАР).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дон Мэдж (ЮАР) — Нейман Грейси (Бра):

победа Дон Мэдж (ЮАР) – 0, ничья – 0, победа Нейман Грейси (Бра) – 0

Прогноз на матч Дон Мэдж (ЮАР) – Нейман Грейси (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29-го июня 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Дон Мэдж (ЮАР) — Нейман Грейси (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Дон Мэдж (ЮАР) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Дон Мэдж (ЮАР) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Дон Мэдж (ЮАР) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Дон Мэдж (ЮАР) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Дон Мэдж (ЮАР) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Дон Мэдж (ЮАР) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Нейман Грейси (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Нейман Грейси (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Нейман Грейси (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Нейман Грейси (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Нейман Грейси (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Дон Мэдж (ЮАР) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Дон Мэдж (ЮАР) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Дон Мэдж (ЮАР) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Дон Мэдж (ЮАР) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Дон Мэдж (ЮАР) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Дон Мэдж (ЮАР) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Нейман Грейси (Бра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Нейман Грейси (Бра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Нейман Грейси (Бра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Нейман Грейси (Бра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Нейман Грейси (Бра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Дон Мэдж (ЮАР) – Нейман Грейси (Бра) 29.06.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Дон Мэдж (ЮАР) и Нейман Грейси (Бра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Дон Мэдж (ЮАР) и Нейман Грейси (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Дон Мэдж (ЮАР) и Нейман Грейси (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Дон Мэдж (ЮАР) и Нейман Грейси (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Дон Мэдж (ЮАР) и Нейман Грейси (Бра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Дон Мэдж (ЮАР) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Дон Мэдж (ЮАР) и Нейман Грейси (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Нейман Грейси (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Дон Мэдж (ЮАР)

Так как Дон Мэдж (ЮАР) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Дон Мэдж (ЮАР) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Дон Мэдж (ЮАР) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Дон Мэдж (ЮАР) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Нейман Грейси (Бра)

В данный момент Нейман Грейси (Бра) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Нейман Грейси (Бра) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Нейман Грейси (Бра) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Нейман Грейси (Бра) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Дон Мэдж (ЮАР) — Нейман Грейси (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29-го июня 2024 года

Никто не сомневается, что Дон Мэдж (ЮАР) намного сильнее, чем Нейман Грейси (Бра), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Дон Мэдж (ЮАР) и Нейман Грейси (Бра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Дон Мэдж (ЮАР) выиграет бой.

http://rockaluga.ru/cat1-1095326-stavki-na-match-alafoss-ulfarnir-prognoz-na-futbol-ot-27-06-24/

http://evolvegame.ru/cat4-834339-prognoz-na-match-demons-joker-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-27-06-24/