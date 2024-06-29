«Тэйлор Гуардадо (США)» – «Йоко Хигаши (Япо)». 29.06.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 29.06.2024 состоится интересный поединок Тэйлор Гуардадо (США) — Йоко Хигаши (Япо), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 02:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Тэйлор Гуардадо (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 29.06.2024 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Йоко Хигаши (Япо), так что вряд ли в 02:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тэйлор Гуардадо (США) — Йоко Хигаши (Япо):

победа Тэйлор Гуардадо (США) – 0, ничья – 0, победа Йоко Хигаши (Япо) – 0

Прогноз на матч Тэйлор Гуардадо (США) – Йоко Хигаши (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29.06.2024 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Тэйлор Гуардадо (США) не очень выгодно, а вот Йоко Хигаши (Япо) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Тэйлор Гуардадо (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Тэйлор Гуардадо (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Тэйлор Гуардадо (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Тэйлор Гуардадо (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Тэйлор Гуардадо (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Йоко Хигаши (Япо) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Йоко Хигаши (Япо) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Йоко Хигаши (Япо) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Йоко Хигаши (Япо) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Йоко Хигаши (Япо) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Тэйлор Гуардадо (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Тэйлор Гуардадо (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Тэйлор Гуардадо (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Тэйлор Гуардадо (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Тэйлор Гуардадо (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Йоко Хигаши (Япо) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Йоко Хигаши (Япо) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Йоко Хигаши (Япо) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Йоко Хигаши (Япо) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Йоко Хигаши (Япо) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Йоко Хигаши (Япо) должен задуматься о своей обороне.

Тэйлор Гуардадо (США) – Йоко Хигаши (Япо) 29.06.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Тэйлор Гуардадо (США) и Йоко Хигаши (Япо). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Тэйлор Гуардадо (США) и Йоко Хигаши (Япо) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Тэйлор Гуардадо (США) и Йоко Хигаши (Япо). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Тэйлор Гуардадо (США) и Йоко Хигаши (Япо) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Тэйлор Гуардадо (США) и Йоко Хигаши (Япо) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Тэйлор Гуардадо (США) — Йоко Хигаши (Япо) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Тэйлор Гуардадо (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Тэйлор Гуардадо (США) и Йоко Хигаши (Япо), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Йоко Хигаши (Япо) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Тэйлор Гуардадо (США)

Несмотря на то, что Тэйлор Гуардадо (США) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Тэйлор Гуардадо (США) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Тэйлор Гуардадо (США) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Тэйлор Гуардадо (США) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Йоко Хигаши (Япо)

Уже несколько лет Йоко Хигаши (Япо) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Йоко Хигаши (Япо) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Йоко Хигаши (Япо) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Тэйлор Гуардадо (США) — Йоко Хигаши (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29.06.2024

Несмотря на то, что Тэйлор Гуардадо (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Йоко Хигаши (Япо) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Тэйлор Гуардадо (США) и Йоко Хигаши (Япо), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Тэйлор Гуардадо (США) выиграет бой.

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