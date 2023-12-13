Наварро Олива/Эрацо Гонсалес — Дэмс/Фирман. Прогноз, ставки на матч. ITF (28.06.24)

28.06.2024 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Наварро Олива/Эрацо Гонсалес , а противостоять в этом поединке будет Дэмс/Фирман.



Так как Наварро Олива/Эрацо Гонсалес в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Дэмс/Фирман, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 28.06.2024. Но, доказать обратное Наварро Олива/Эрацо Гонсалес все же сможет в 18:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Наварро Олива/Эрацо Гонсалес — Дэмс/Фирман. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 18:00 по Москве Наварро Олива/Эрацо Гонсалес выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Дэмс/Фирман. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 28.06.2024. Наварро Олива/Эрацо Гонсалес не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Наварро Олива/Эрацо Гонсалес

Болельщики ожидали, что на этом турнире Наварро Олива/Эрацо Гонсалес продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Наварро Олива/Эрацо Гонсалес в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Наварро Олива/Эрацо Гонсалес сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Наварро Олива/Эрацо Гонсалес немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Дэмс/Фирман

Нынешняя форма, которую демонстрирует Дэмс/Фирман еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Дэмс/Фирман постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Дэмс/Фирман пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Дэмс/Фирман не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Дэмс/Фирман не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Наварро Олива/Эрацо Гонсалес и Дэмс/Фирман. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Наварро Олива/Эрацо Гонсалес и Дэмс/Фирман должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Наварро Олива/Эрацо Гонсалес — Дэмс/Фирман. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.06.24)

Наварро Олива/Эрацо Гонсалес

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Наварро Олива/Эрацо Гонсалес, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Наварро Олива/Эрацо Гонсалес уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Наварро Олива/Эрацо Гонсалес старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Наварро Олива/Эрацо Гонсалес, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Наварро Олива/Эрацо Гонсалес не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Наварро Олива/Эрацо Гонсалес все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Наварро Олива/Эрацо Гонсалес точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Дэмс/Фирман

Дэмс/Фирман лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Дэмс/Фирман играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Дэмс/Фирман начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Дэмс/Фирман выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Дэмс/Фирман сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Наварро Олива/Эрацо Гонсалес — Дэмс/Фирман Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Наварро Олива/Эрацо Гонсалес и Дэмс/Фирман начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Наварро Олива/Эрацо Гонсалес и Дэмс/Фирман показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Наварро Олива/Эрацо Гонсалес и Дэмс/Фирман провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Наварро Олива/Эрацо Гонсалес и Дэмс/Фирман действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Наварро Олива/Эрацо Гонсалес — Дэмс/Фирман: андердог способен удивить фаворита

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Наварро Олива/Эрацо Гонсалес и Дэмс/Фирман, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Наварро Олива/Эрацо Гонсалес и Дэмс/Фирман уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Наварро Олива/Эрацо Гонсалес — Дэмс/Фирман. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Наварро Олива/Эрацо Гонсалес и Дэмс/Фирман сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Наварро Олива/Эрацо Гонсалес, и Дэмс/Фирман будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-834676-guinnett-strayperz-memfis-redberdz-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-malaya-beysbolnaya-liga-28-06-24/