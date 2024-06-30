«Эури Седено (Дом)» – «Дормедес Потес (Кол)». 30.06.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Эури Седено (Дом) — Дормедес Потес (Кол) на 30.06.2024, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Эури Седено (Дом) и Дормедес Потес (Кол) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 00:00.

Стало известно, что именно 30.06.2024 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Эури Седено (Дом) — Дормедес Потес (Кол). По Москве начало данного поединка будет в 00:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эури Седено (Дом) — Дормедес Потес (Кол):

победа Эури Седено (Дом) – 0, ничья – 0, победа Дормедес Потес (Кол) – 0

Прогноз на матч Эури Седено (Дом) – Дормедес Потес (Кол) Бои, титульный бой, 30.06.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Эури Седено (Дом) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Дормедес Потес (Кол) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Эури Седено (Дом) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Эури Седено (Дом) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Эури Седено (Дом) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Эури Седено (Дом) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Эури Седено (Дом) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Дормедес Потес (Кол) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Дормедес Потес (Кол) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Дормедес Потес (Кол) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Дормедес Потес (Кол) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Дормедес Потес (Кол) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Эури Седено (Дом) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Эури Седено (Дом) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Эури Седено (Дом) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Эури Седено (Дом) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Эури Седено (Дом) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Дормедес Потес (Кол) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Дормедес Потес (Кол) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Дормедес Потес (Кол) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Дормедес Потес (Кол) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Дормедес Потес (Кол) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Эури Седено (Дом) – Дормедес Потес (Кол) 30.06.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Эури Седено (Дом) и Дормедес Потес (Кол), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Эури Седено (Дом) и Дормедес Потес (Кол). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Эури Седено (Дом) и Дормедес Потес (Кол) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Эури Седено (Дом) и Дормедес Потес (Кол) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Эури Седено (Дом) будет намного сильнее, чем Дормедес Потес (Кол), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Эури Седено (Дом) и Дормедес Потес (Кол), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Дормедес Потес (Кол) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Эури Седено (Дом)

Как бы Эури Седено (Дом) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Эури Седено (Дом) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Эури Седено (Дом) дрался на ринге только с представителями своей страны. Эури Седено (Дом) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Эури Седено (Дом) совершенно не работает над собственной защитой.

Дормедес Потес (Кол)

Последний раз Дормедес Потес (Кол) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Дормедес Потес (Кол) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Дормедес Потес (Кол) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Дормедес Потес (Кол) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Дормедес Потес (Кол)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Дормедес Потес (Кол) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Эури Седено (Дом) — Дормедес Потес (Кол). Прогноз и ставки на матч. Бои 30.06.2024

Вряд ли Эури Седено (Дом) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Дормедес Потес (Кол), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Эури Седено (Дом) — Дормедес Потес (Кол) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Эури Седено (Дом) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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