«Кёсукэ Таками (Япо)» – «Улан Тулехази (Кит)». 06.07.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Кёсукэ Таками (Япо) — Улан Тулехази (Кит) на 06 июля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Кёсукэ Таками (Япо) и Улан Тулехази (Кит) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 09:00.

В 09:00 по московскому времени Кёсукэ Таками (Япо) и Улан Тулехази (Кит) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 06 июля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Кёсукэ Таками (Япо) и Улан Тулехази (Кит) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Кёсукэ Таками (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кёсукэ Таками (Япо) — Улан Тулехази (Кит):

победа Кёсукэ Таками (Япо) – 0, ничья – 0, победа Улан Тулехази (Кит) – 0

Прогноз на матч Кёсукэ Таками (Япо) – Улан Тулехази (Кит) Бои, титульный бой, 06 июля :

Из-за того, что все ставят на то, что Кёсукэ Таками (Япо) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Улан Тулехази (Кит) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Кёсукэ Таками (Япо) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Кёсукэ Таками (Япо) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Кёсукэ Таками (Япо) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Кёсукэ Таками (Япо) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Кёсукэ Таками (Япо) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Улан Тулехази (Кит) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Улан Тулехази (Кит) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Улан Тулехази (Кит), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Улан Тулехази (Кит) должен быть в хорошей физической форме. Улан Тулехази (Кит) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Кёсукэ Таками (Япо) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Кёсукэ Таками (Япо) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Кёсукэ Таками (Япо) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Кёсукэ Таками (Япо) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Улан Тулехази (Кит) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Улан Тулехази (Кит) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Улан Тулехази (Кит) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Улан Тулехази (Кит) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Кёсукэ Таками (Япо) – Улан Тулехази (Кит) 06.07.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Кёсукэ Таками (Япо) и Улан Тулехази (Кит). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Кёсукэ Таками (Япо) и Улан Тулехази (Кит) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Кёсукэ Таками (Япо) и Улан Тулехази (Кит) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Кёсукэ Таками (Япо) и Улан Тулехази (Кит) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Кёсукэ Таками (Япо) и Улан Тулехази (Кит) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Кёсукэ Таками (Япо) будет намного сильнее, чем Улан Тулехази (Кит), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Кёсукэ Таками (Япо) и Улан Тулехази (Кит), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Улан Тулехази (Кит) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Кёсукэ Таками (Япо)

Хотя Кёсукэ Таками (Япо) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Кёсукэ Таками (Япо) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Кёсукэ Таками (Япо) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Кёсукэ Таками (Япо) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Кёсукэ Таками (Япо) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Улан Тулехази (Кит)

Уже несколько лет Улан Тулехази (Кит) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Улан Тулехази (Кит) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Улан Тулехази (Кит) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Кёсукэ Таками (Япо) — Улан Тулехази (Кит). Прогноз и ставки на матч. Бои 06 июля

В настоящее время Кёсукэ Таками (Япо) и Улан Тулехази (Кит) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Кёсукэ Таками (Япо) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Кёсукэ Таками (Япо) и Улан Тулехази (Кит), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Кёсукэ Таками (Япо) выиграет бой.

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