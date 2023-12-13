«Александр Дуарте (Бра)» – «Матеус Фелипе (Бра)». 06.07.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 06-го июля должен состояться бой Александр Дуарте (Бра) — Матеус Фелипе (Бра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 22:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Александр Дуарте (Бра) и Матеус Фелипе (Бра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 06-го июля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Александр Дуарте (Бра) — Матеус Фелипе (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 22:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Александр Дуарте (Бра) — Матеус Фелипе (Бра):

победа Александр Дуарте (Бра) – 0, ничья – 0, победа Матеус Фелипе (Бра) – 0

Прогноз на матч Александр Дуарте (Бра) – Матеус Фелипе (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06-го июля :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Александр Дуарте (Бра) не очень выгодно, а вот Матеус Фелипе (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Александр Дуарте (Бра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Александр Дуарте (Бра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Александр Дуарте (Бра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Александр Дуарте (Бра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Матеус Фелипе (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Матеус Фелипе (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Матеус Фелипе (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Матеус Фелипе (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Матеус Фелипе (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Александр Дуарте (Бра) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Александр Дуарте (Бра) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Александр Дуарте (Бра) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Александр Дуарте (Бра) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Александр Дуарте (Бра) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Александр Дуарте (Бра) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Матеус Фелипе (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Матеус Фелипе (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Матеус Фелипе (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Матеус Фелипе (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Матеус Фелипе (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Александр Дуарте (Бра) – Матеус Фелипе (Бра) 06.07.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Александр Дуарте (Бра) и Матеус Фелипе (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Александр Дуарте (Бра) и Матеус Фелипе (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Александр Дуарте (Бра) и Матеус Фелипе (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Александр Дуарте (Бра) и Матеус Фелипе (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Александр Дуарте (Бра) является очевидным фаворитом, ведь Матеус Фелипе (Бра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Александр Дуарте (Бра) в данный момент сильнее, нежели Матеус Фелипе (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Александр Дуарте (Бра)

Александр Дуарте (Бра) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Александр Дуарте (Бра) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Александр Дуарте (Бра) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Александр Дуарте (Бра) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Александр Дуарте (Бра) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Матеус Фелипе (Бра)

На данный момент Матеус Фелипе (Бра) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Матеус Фелипе (Бра) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Матеус Фелипе (Бра) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Матеус Фелипе (Бра) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Матеус Фелипе (Бра) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Александр Дуарте (Бра) — Матеус Фелипе (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06-го июля

Спортивные эксперты считают, что Александр Дуарте (Бра) сейчас намного сильнее, чем Матеус Фелипе (Бра), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Александр Дуарте (Бра) легко справится с таким соперником, как Матеус Фелипе (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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