Детройт Пистонс (Phantom) — Чикаго Буллз (JoKeR). Прогноз, ставки на матч(14.04.20)

Детройт Пистонс (Phantom) — Чикаго Буллз (JoKeR) (14-го апреля 2020 года), ставки и коэффициенты

14-го апреля 2020 года в 09:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Детройт Пистонс (Phantom) примет соперника по национальному первенству Чикаго Буллз (JoKeR).



Главный тренер баскетбольного клуба Детройт Пистонс (Phantom) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 14-го апреля 2020 года хозяевам предстоит у себя дома принимать Чикаго Буллз (JoKeR). Игра, которая начнется в 09:45 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Детройт Пистонс (Phantom) — Чикаго Буллз (JoKeR):

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Детройт Пистонс (Phantom) — Чикаго Буллз (JoKeR), запланированное на 14-го апреля 2020 года. Поставить на матч можно будет до 09:45 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Чикаго Буллз (JoKeR) была еще пять лет назад.

Детройт Пистонс (Phantom)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Детройт Пистонс (Phantom) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Детройт Пистонс (Phantom) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Детройт Пистонс (Phantom) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Чикаго Буллз (JoKeR)

В составе баскетбольного клуба Чикаго Буллз (JoKeR) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Чикаго Буллз (JoKeR) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Чикаго Буллз (JoKeR) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

«Детройт Пистонс (Phantom)» — «Чикаго Буллз (JoKeR)»: прогноз автора

Болельщики баскетбольного клуба Детройт Пистонс (Phantom) собираются 14-го апреля 2020 года активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Чикаго Буллз (JoKeR). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 09:45 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Детройт Пистонс (Phantom) — Чикаго Буллз (JoKeR). Прогноз, ставки на матч(14.04.20)

Детройт Пистонс (Phantom)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Детройт Пистонс (Phantom) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Детройт Пистонс (Phantom) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Детройт Пистонс (Phantom) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Детройт Пистонс (Phantom) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Чикаго Буллз (JoKeR)

Два года назад баскетбольный клуб Чикаго Буллз (JoKeR) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Чикаго Буллз (JoKeR) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Детройт Пистонс (Phantom) — Чикаго Буллз (JoKeR) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Детройт Пистонс (Phantom) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 14-го апреля 2020 года сыграет матч против БК Чикаго Буллз (JoKeR). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 09:45 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Детройт Пистонс (Phantom) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Детройт Пистонс (Phantom) — Чикаго Буллз (JoKeR): соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне баскетбольный клуб Детройт Пистонс (Phantom) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Детройт Пистонс (Phantom) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Детройт Пистонс (Phantom) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Чикаго Буллз (JoKeR) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Чикаго Буллз (JoKeR) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Чикаго Буллз (JoKeR) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Чикаго Буллз (JoKeR) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Детройт Пистонс (Phantom) — Чикаго Буллз (JoKeR). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Детройт Пистонс (Phantom) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Детройт Пистонс (Phantom) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Детройт Пистонс (Phantom) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Чикаго Буллз (JoKeR) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Чикаго Буллз (JoKeR) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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