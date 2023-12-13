Уланбатор ММК Энерджи 3×3 — НЙ Гарлем 3×3. Прогноз, ставки на матч(07.07.24)

Прогноз и ставка на матч Уланбатор ММК Энерджи 3×3 — НЙ Гарлем 3×3 07-го июля 2024 года

07-го июля 2024 года в 22:50 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Мировой тур, в котором на своей площадке местный клуб Уланбатор ММК Энерджи 3×3 примет соперника по национальному первенству НЙ Гарлем 3×3.



Болельщики баскетбольного клуба Уланбатор ММК Энерджи 3×3 очень любят матчи против БК НЙ Гарлем 3×3, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 07-го июля 2024 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 22:50 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Уланбатор ММК Энерджи 3×3 одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Уланбатор ММК Энерджи 3×3 — НЙ Гарлем 3×3:

На 07-го июля 2024 года в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Уланбатор ММК Энерджи 3×3 — НЙ Гарлем 3×3. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 22:50 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Уланбатор ММК Энерджи 3×3, одержав семь побед.

Уланбатор ММК Энерджи 3×3

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Уланбатор ММК Энерджи 3×3 пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Уланбатор ММК Энерджи 3×3 уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



НЙ Гарлем 3×3

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб НЙ Гарлем 3×3 понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб НЙ Гарлем 3×3 выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба НЙ Гарлем 3×3 сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч

На 07-го июля 2024 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Уланбатор ММК Энерджи 3×3 — НЙ Гарлем 3×3. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 22:50 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Уланбатор ММК Энерджи 3×3 дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба НЙ Гарлем 3×3 удалось одержать победу у себя дома.



Уланбатор ММК Энерджи 3×3 — НЙ Гарлем 3×3. Прогноз, ставки на матч(07.07.24)

Уланбатор ММК Энерджи 3×3

В этом сезоне баскетбольный клуб Уланбатор ММК Энерджи 3×3 и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Уланбатор ММК Энерджи 3×3 играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

НЙ Гарлем 3×3

Два года назад баскетбольный клуб НЙ Гарлем 3×3 доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб НЙ Гарлем 3×3 играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Уланбатор ММК Энерджи 3×3 — НЙ Гарлем 3×3 Прогнозы от БК «БалтБет»

На 07-го июля 2024 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Уланбатор ММК Энерджи 3×3 — НЙ Гарлем 3×3, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 22:50 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Уланбатор ММК Энерджи 3×3 — НЙ Гарлем 3×3: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прошлый матч баскетбольный клуб Уланбатор ММК Энерджи 3×3 проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Уланбатор ММК Энерджи 3×3 позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Уланбатор ММК Энерджи 3×3 играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Уланбатор ММК Энерджи 3×3 сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб НЙ Гарлем 3×3 входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба НЙ Гарлем 3×3 не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Уланбатор ММК Энерджи 3×3 — НЙ Гарлем 3×3. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Уланбатор ММК Энерджи 3×3 был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Уланбатор ММК Энерджи 3×3 вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Уланбатор ММК Энерджи 3×3 практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба НЙ Гарлем 3×3 сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб НЙ Гарлем 3×3 идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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