Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг — Ван Поппел/Вельдман. Прогноз, ставки на матч (10.07.24)

10 июля в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг , а противостоять в этом поединке будет Ван Поппел/Вельдман.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг — Ван Поппел/Вельдман, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 10 июля, а его начало по МСК будет в 14:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг — Ван Поппел/Вельдман. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

10 июля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг — Ван Поппел/Вельдман. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 14:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Ван Поппел/Вельдман, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Ван Поппел/Вельдман выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг

На данный момент Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг будет более тщательно готовиться к поединку.



Ван Поппел/Вельдман

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Ван Поппел/Вельдман на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Ван Поппел/Вельдман демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Ван Поппел/Вельдман имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Ван Поппел/Вельдман намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Ван Поппел/Вельдман не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Ван Поппел/Вельдман будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Ван Поппел/Вельдман и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Ван Поппел/Вельдман умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг» — «Ван Поппел/Вельдман»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг и Ван Поппел/Вельдман впервые будут встречаться между собой. Если Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ван Поппел/Вельдман пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг — Ван Поппел/Вельдман 10 июля

Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг

Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Ван Поппел/Вельдман

Этот сезон Ван Поппел/Вельдман проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Ван Поппел/Вельдман снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Ван Поппел/Вельдман слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Ван Поппел/Вельдман допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг — Ван Поппел/Вельдман Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг и Ван Поппел/Вельдман аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг и Ван Поппел/Вельдман обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг и Ван Поппел/Вельдман постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг — Ван Поппел/Вельдман: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг и Ван Поппел/Вельдман, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Ван Поппел/Вельдман имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг и Ван Поппел/Вельдман на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг — Ван Поппел/Вельдман. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг и Ван Поппел/Вельдман. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг и для Ван Поппел/Вельдман, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-841733-eduardo-ribeyro-zhoakim-di-almeyda-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-09-07-24/