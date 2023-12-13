Генис Салас/Петретич — Бельгравер/Леонард. Прогноз, ставки на матч (10.07.24)

10.07.2024 в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Генис Салас/Петретич , а противостоять в этом поединке будет Бельгравер/Леонард.



Судья теннисного матча Генис Салас/Петретич — Бельгравер/Леонард должен дать знак о старте игры в 15:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 10.07.2024, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Генис Салас/Петретич и Бельгравер/Леонард более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Генис Салас/Петретич имеет четыре победы, то Бельгравер/Леонард может похвастаться лишь двумя победами.



Генис Салас/Петретич — Бельгравер/Леонард. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Генис Салас/Петретич имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 10.07.2024 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Бельгравер/Леонард. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 15:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Генис Салас/Петретич имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Генис Салас/Петретич

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Генис Салас/Петретич находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Генис Салас/Петретич является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Генис Салас/Петретич умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Генис Салас/Петретич обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Генис Салас/Петретич может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Бельгравер/Леонард

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Бельгравер/Леонардв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Бельгравер/Леонард играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Бельгравер/Леонард держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Бельгравер/Леонард демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Бельгравер/Леонард находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Генис Салас/Петретич — Бельгравер/Леонард. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Генис Салас/Петретич и Бельгравер/Леонард. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Генис Салас/Петретич и Бельгравер/Леонард продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Генис Салас/Петретич — Бельгравер/Леонард 10.07.2024

Генис Салас/Петретич

На данном турнире Генис Салас/Петретич выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Генис Салас/Петретич выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Генис Салас/Петретич допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Генис Салас/Петретич особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Генис Салас/Петретич, это умение играть на травяных кортах.

Бельгравер/Леонард

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Бельгравер/Леонард хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Бельгравер/Леонард никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Бельгравер/Леонард сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Бельгравер/Леонард всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Генис Салас/Петретич — Бельгравер/Леонард Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Генис Салас/Петретич и Бельгравер/Леонард. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Генис Салас/Петретич — Бельгравер/Леонард: андердог способен удивить фаворита

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Генис Салас/Петретич и Бельгравер/Леонард, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Генис Салас/Петретич и Бельгравер/Леонард уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Генис Салас/Петретич — Бельгравер/Леонард. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Генис Салас/Петретич и Бельгравер/Леонард букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Генис Салас/Петретич и Бельгравер/Леонард проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-841879-pakesemenistaya-zarazuasantamariya-prognoz-i-stavki-ot-professionala-10-07-24/