«Кацума Акицуги (США)» – «Эдуардо Рамирес (Мек)». 11.07.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Кацума Акицуги (США) проведет 11-го июля 2024 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Эдуардо Рамирес (Мек). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 02:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 02:00 по московскому времени Кацума Акицуги (США) и Эдуардо Рамирес (Мек) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 11-го июля 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Кацума Акицуги (США) и Эдуардо Рамирес (Мек) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Кацума Акицуги (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кацума Акицуги (США) — Эдуардо Рамирес (Мек):

победа Кацума Акицуги (США) – 1.1, ничья – 21, победа Эдуардо Рамирес (Мек) – 8.4

Прогноз на матч Кацума Акицуги (США) – Эдуардо Рамирес (Мек) Бои, титульный бой, 11-го июля 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Кацума Акицуги (США) — Эдуардо Рамирес (Мек) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.1 и 8.4.

История личных встреч

Кацума Акицуги (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Кацума Акицуги (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Кацума Акицуги (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Кацума Акицуги (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Кацума Акицуги (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Кацума Акицуги (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Кацума Акицуги (США) может и не устоять на ногах.

Эдуардо Рамирес (Мек) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Эдуардо Рамирес (Мек) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Эдуардо Рамирес (Мек), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Эдуардо Рамирес (Мек) должен быть в хорошей физической форме. Эдуардо Рамирес (Мек) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Кацума Акицуги (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Кацума Акицуги (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Кацума Акицуги (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Кацума Акицуги (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Эдуардо Рамирес (Мек) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Эдуардо Рамирес (Мек) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Эдуардо Рамирес (Мек) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Эдуардо Рамирес (Мек) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Эдуардо Рамирес (Мек), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Кацума Акицуги (США) – Эдуардо Рамирес (Мек) 11.07.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Кацума Акицуги (США) и Эдуардо Рамирес (Мек), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Кацума Акицуги (США) и Эдуардо Рамирес (Мек). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Кацума Акицуги (США) и Эдуардо Рамирес (Мек) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Кацума Акицуги (США) и Эдуардо Рамирес (Мек) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Кацума Акицуги (США) и Эдуардо Рамирес (Мек) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Кацума Акицуги (США) в данный момент сильнее, нежели Эдуардо Рамирес (Мек), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Кацума Акицуги (США)

Кацума Акицуги (США) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Кацума Акицуги (США) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Кацума Акицуги (США) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Кацума Акицуги (США) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Кацума Акицуги (США) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Эдуардо Рамирес (Мек)

Последний раз Эдуардо Рамирес (Мек) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Эдуардо Рамирес (Мек) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Эдуардо Рамирес (Мек) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Эдуардо Рамирес (Мек) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Эдуардо Рамирес (Мек)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Эдуардо Рамирес (Мек) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Кацума Акицуги (США) — Эдуардо Рамирес (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 11-го июля 2024 года

Вряд ли Кацума Акицуги (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Эдуардо Рамирес (Мек), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Кацума Акицуги (США) сейчас находится на пике формы, так что Эдуардо Рамирес (Мек) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Кацума Акицуги (США).

http://rockaluga.ru/cat3-965093-prognoz-kaniatomalgaroli-parentitaddiya-10-iyulya-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat0-842465-tampa-bey-reys-nyu-york-yankiz-prognoz-professionala-na-match-11-07-24/