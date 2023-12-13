«Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор)» – «Райан Атмани (Алж)». 12.07.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 12-го июля 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) — Райан Атмани (Алж). На ринге его участники появятся в 17:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) обладает несколькими чемпионскими титулами и 12-го июля 2024 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Райан Атмани (Алж), так что вряд ли в 17:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) — Райан Атмани (Алж):

победа Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) – 0, ничья – 0, победа Райан Атмани (Алж) – 0

Прогноз на матч Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) – Райан Атмани (Алж) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 12-го июля 2024 года :

Так как Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Райан Атмани (Алж) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Райан Атмани (Алж) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Райан Атмани (Алж) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Райан Атмани (Алж) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Райан Атмани (Алж) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Райан Атмани (Алж) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Райан Атмани (Алж) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Райан Атмани (Алж) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Райан Атмани (Алж) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Райан Атмани (Алж) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Райан Атмани (Алж) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Райан Атмани (Алж) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Райан Атмани (Алж) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) – Райан Атмани (Алж) 12.07.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) и Райан Атмани (Алж) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) и Райан Атмани (Алж) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) — Райан Атмани (Алж) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) — Райан Атмани (Алж) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Райан Атмани (Алж), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор)

Хотя Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Райан Атмани (Алж)

На сегодняшний день Райан Атмани (Алж) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Райан Атмани (Алж) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Райан Атмани (Алж) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Райан Атмани (Алж) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) — Райан Атмани (Алж). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 12-го июля 2024 года

Спортивные эксперты считают, что Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) сейчас намного сильнее, чем Райан Атмани (Алж), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Джарра Хусейн Аль-Силави (Иор) легко справится с таким соперником, как Райан Атмани (Алж). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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