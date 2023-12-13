Михайлова/Поплавска — Володько/Кувата. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.07.24)

Прогноз и ставка на матч Михайлова/Поплавска — Володько/Кувата 11 июля

11 июля в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Михайлова/Поплавска , а противостоять в этом поединке будет Володько/Кувата.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Михайлова/Поплавска — Володько/Кувата можно будет вплоть до 17:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 11 июля. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Михайлова/Поплавска и Володько/Кувата еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Михайлова/Поплавска — Володько/Кувата. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 17:00 по Москве Михайлова/Поплавска выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Володько/Кувата. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 11 июля. Михайлова/Поплавска не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Михайлова/Поплавска

В этом сезоне Михайлова/Поплавска показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Михайлова/Поплавска играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Михайлова/Поплавска умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Михайлова/Поплавска и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Михайлова/Поплавска будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Михайлова/Поплавска чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Володько/Кувата

На этом турнире Володько/Кувата играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Володько/Кувата все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Володько/Кувата не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Володько/Кувата уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Володько/Кувата на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Володько/Кувата пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Михайлова/Поплавска и Володько/Кувата. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Михайлова/Поплавска и Володько/Кувата продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Михайлова/Поплавска — Володько/Кувата. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.07.24)

Михайлова/Поплавска

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Михайлова/Поплавска выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Михайлова/Поплавска всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Михайлова/Поплавска уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Михайлова/Поплавска занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Михайлова/Поплавска больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Михайлова/Поплавска имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Володько/Кувата

В этом сезоне Володько/Кувата действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Володько/Кувата обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Володько/Кувата не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Володько/Кувата не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Володько/Кувата имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Михайлова/Поплавска — Володько/Кувата Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Михайлова/Поплавска и Володько/Кувата начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Михайлова/Поплавска и Володько/Кувата показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Михайлова/Поплавска и Володько/Кувата провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Михайлова/Поплавска и Володько/Кувата действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Михайлова/Поплавска — Володько/Кувата: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Михайлова/Поплавска и Володько/Кувата из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Володько/Кувата относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Володько/Кувата проводит второй или третий матч. А вот Михайлова/Поплавска как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Михайлова/Поплавска, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Михайлова/Поплавска без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Михайлова/Поплавска вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Михайлова/Поплавска — Володько/Кувата. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Михайлова/Поплавска и Володько/Кувата букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Михайлова/Поплавска и Володько/Кувата проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-842965-segodnya-match-aces-zhen-sky-zhen-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-11-07-24/