Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг — Озборн/Шиникова. Прогноз, ставки на матч (11.07.24)

11 июля в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг , а противостоять в этом поединке будет Озборн/Шиникова.



Теннисное противостояние Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг — Озборн/Шиникова пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 11 июля. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 18:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг — Озборн/Шиникова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 11 июля откроет его противостояние Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг — Озборн/Шиникова. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 18:30 по МСК, то есть до начала игры. Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг и Озборн/Шиникова отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Озборн/Шиникова может гордиться семью победами, а вот Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг имеет только пять выигранных встреч.

Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг

В большинстве своих выигранных поединков Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Озборн/Шиникова

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Озборн/Шиникова имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Озборн/Шиникова демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Озборн/Шиникова не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Озборн/Шиникова не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

ITF, Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг — Озборн/Шиникова

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг и Озборн/Шиникова впервые будут встречаться между собой. Если Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Озборн/Шиникова пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг — Озборн/Шиникова (11 июля), ставки и коэффициенты

Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг

Несмотря на внушительный возраст, Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Озборн/Шиникова

Этот сезон Озборн/Шиникова проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Озборн/Шиникова снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Озборн/Шиникова слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Озборн/Шиникова допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг — Озборн/Шиникова Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг и Озборн/Шиникова, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг и Озборн/Шиникова играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг, и Озборн/Шиникова неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг — Озборн/Шиникова: соперники не будут долго запрягать

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг и Озборн/Шиникова, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг и Озборн/Шиникова уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг — Озборн/Шиникова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг и Озборн/Шиникова. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Ван Ден Броек/Эбелинг Конинг и для Озборн/Шиникова, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-842893-prognoz-na-match-roka-batalyasanches-izkuierdo-beyldonhermans-11-07-24/