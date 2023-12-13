Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто — Гонсалес Даниэле/Ромеро. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.07.24)

Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто — Гонсалес Даниэле/Ромеро (11-го июля 2024 года), ставки и коэффициенты

11-го июля 2024 года в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто , а противостоять в этом поединке будет Гонсалес Даниэле/Ромеро.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто — Гонсалес Даниэле/Ромеро, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 11-го июля 2024 года, а его начало по МСК будет в 19:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто — Гонсалес Даниэле/Ромеро:

Теннисный поединок Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто — Гонсалес Даниэле/Ромеро запланирован организаторами турнира на 11-го июля 2024 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 19:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто и Гонсалес Даниэле/Ромеро встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто имеет три победы при одном поражении.

Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто

В этом сезоне Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Гонсалес Даниэле/Ромеро

На этом турнире Гонсалес Даниэле/Ромеро играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Гонсалес Даниэле/Ромеро все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Гонсалес Даниэле/Ромеро не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Гонсалес Даниэле/Ромеро уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Гонсалес Даниэле/Ромеро на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Гонсалес Даниэле/Ромеро пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто — Гонсалес Даниэле/Ромеро

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Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто — Гонсалес Даниэле/Ромеро. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.07.24)

Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто

На данный момент Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Гонсалес Даниэле/Ромеро

На этом турнире Гонсалес Даниэле/Ромеро играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Гонсалес Даниэле/Ромеро какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Гонсалес Даниэле/Ромеро уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Гонсалес Даниэле/Ромеро много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Гонсалес Даниэле/Ромеро сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Гонсалес Даниэле/Ромеро не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто — Гонсалес Даниэле/Ромеро Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто и Гонсалес Даниэле/Ромеро. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто — Гонсалес Даниэле/Ромеро: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто и Гонсалес Даниэле/Ромеро отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Гонсалес Даниэле/Ромеро в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Гонсалес Даниэле/Ромеро сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто — Гонсалес Даниэле/Ромеро. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто и Гонсалес Даниэле/Ромеро сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто, и Гонсалес Даниэле/Ромеро будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-842989-prognoz-na-match-lara-shmid-veronika-podrez-ot-eksperta-11-07-24/