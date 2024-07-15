«Казуто Такесако (Япо)» – «Марк Дикинсон (Вел)». 15.07.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 15-го июля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Казуто Такесако (Япо) — Марк Дикинсон (Вел). На ринге его участники появятся в 11:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Казуто Такесако (Япо) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 15-го июля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Казуто Такесако (Япо) — Марк Дикинсон (Вел). По Москве начало данного поединка будет в 11:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Казуто Такесако (Япо) — Марк Дикинсон (Вел):

победа Казуто Такесако (Япо) – 0, ничья – 0, победа Марк Дикинсон (Вел) – 0

Прогноз на матч Казуто Такесако (Япо) – Марк Дикинсон (Вел) Бои, титульный бой, 15-го июля :

Букмекерские конторы на бой Казуто Такесако (Япо) — Марк Дикинсон (Вел) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Казуто Такесако (Япо) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Казуто Такесако (Япо) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Казуто Такесако (Япо) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Казуто Такесако (Япо) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Казуто Такесако (Япо) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Казуто Такесако (Япо) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Марк Дикинсон (Вел) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Марк Дикинсон (Вел) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Марк Дикинсон (Вел) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Марк Дикинсон (Вел) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Марк Дикинсон (Вел) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Казуто Такесако (Япо) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Казуто Такесако (Япо) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Казуто Такесако (Япо) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Казуто Такесако (Япо) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Казуто Такесако (Япо) валится с ног. К тому же, Казуто Такесако (Япо) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Казуто Такесако (Япо) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Марк Дикинсон (Вел) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Марк Дикинсон (Вел) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Марк Дикинсон (Вел) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Марк Дикинсон (Вел) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Марк Дикинсон (Вел) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Марк Дикинсон (Вел) должен задуматься о своей обороне.

Казуто Такесако (Япо) – Марк Дикинсон (Вел) 15.07.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Казуто Такесако (Япо) и Марк Дикинсон (Вел), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Казуто Такесако (Япо) и Марк Дикинсон (Вел). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Казуто Такесако (Япо) и Марк Дикинсон (Вел) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Казуто Такесако (Япо) и Марк Дикинсон (Вел) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Казуто Такесако (Япо) — Марк Дикинсон (Вел) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Казуто Такесако (Япо) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Казуто Такесако (Япо) — Марк Дикинсон (Вел) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Марк Дикинсон (Вел), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Казуто Такесако (Япо)

Как бы Казуто Такесако (Япо) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Казуто Такесако (Япо) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Казуто Такесако (Япо) дрался на ринге только с представителями своей страны. Казуто Такесако (Япо) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Казуто Такесако (Япо) совершенно не работает над собственной защитой.

Марк Дикинсон (Вел)

Марк Дикинсон (Вел) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Марк Дикинсон (Вел) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Марк Дикинсон (Вел) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Марк Дикинсон (Вел) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Марк Дикинсон (Вел) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Казуто Такесако (Япо) — Марк Дикинсон (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 15-го июля

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Казуто Такесако (Япо) — Марк Дикинсон (Вел) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Казуто Такесако (Япо) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Казуто Такесако (Япо) сейчас находится на пике формы, так что Марк Дикинсон (Вел) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Казуто Такесако (Япо).

http://evolvegame.ru/cat0-844255-kampu-moran-22-flamengo-22-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-13-07-24/

http://rockaluga.ru/cat3-966428-auasa-siti-zhen-efio-elektrik-zhen-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-14-07-24/