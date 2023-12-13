Брендан Лох — Вихан Ван Дер Мерве. Прогноз, ставки на матч. UTR Pro Tennis Series (16.07.24)

16.07.2024 в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Брендан Лох , а противостоять в этом поединке будет Вихан Ван Дер Мерве.



Теннисное противостояние Брендан Лох — Вихан Ван Дер Мерве пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 16.07.2024. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 05:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Брендан Лох является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Брендан Лох — Вихан Ван Дер Мерве. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 16.07.2024 встречаются Брендан Лох и Вихан Ван Дер Мерве. Начало поединка запланировано на 05:00 по МСК. Брендан Лох является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Брендан Лох

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Брендан Лох находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Брендан Лох является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Брендан Лох умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Брендан Лох обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Брендан Лох может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Вихан Ван Дер Мерве

На этом турнире Вихан Ван Дер Мерве выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Вихан Ван Дер Мерве снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Вихан Ван Дер Мерве чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Вихан Ван Дер Мерве уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Вихан Ван Дер Мерве зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Брендан Лох — Вихан Ван Дер Мерве

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Брендан Лох и Вихан Ван Дер Мерве. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Брендан Лох — Вихан Ван Дер Мерве. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.07.24)

Брендан Лох

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Брендан Лох выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Брендан Лох всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Брендан Лох уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Брендан Лох занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Брендан Лох больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Брендан Лох имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Вихан Ван Дер Мерве

На этом турнире Вихан Ван Дер Мерве играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Вихан Ван Дер Мерве какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Вихан Ван Дер Мерве уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Вихан Ван Дер Мерве много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Вихан Ван Дер Мерве сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Вихан Ван Дер Мерве не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Брендан Лох — Вихан Ван Дер Мерве Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Брендан Лох и Вихан Ван Дер Мерве. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Брендан Лох — Вихан Ван Дер Мерве: снова ждем результативной игры

Брендан Лох и Вихан Ван Дер Мерве которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Брендан Лох имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Вихан Ван Дер Мерве хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Брендан Лох. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Вихан Ван Дер Мерве умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Брендан Лох довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Вихан Ван Дер Мерве вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Брендан Лох.

СЕГОДНЯ МАТЧ Брендан Лох — Вихан Ван Дер Мерве. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Брендан Лох и Вихан Ван Дер Мерве сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Брендан Лох, и Вихан Ван Дер Мерве будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-845201-stavki-na-match-heyli-dzhavara-pak-soh%d1%91n-prognoz-na-tennis-ot-15-07-24/