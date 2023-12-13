Хуан Хосе Бьянки — Родольфо Жауреги Саинс де Розас: порядок побьёт класс

Прогноз и ставка на матч Хуан Хосе Бьянки — Родольфо Жауреги Саинс де Розас 16 июля

16 июля в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Хуан Хосе Бьянки , а противостоять в этом поединке будет Родольфо Жауреги Саинс де Розас.



Судья теннисного матча Хуан Хосе Бьянки — Родольфо Жауреги Саинс де Розас должен дать знак о старте игры в 22:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 16 июля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Хуан Хосе Бьянки и Родольфо Жауреги Саинс де Розас более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Хуан Хосе Бьянки имеет четыре победы, то Родольфо Жауреги Саинс де Розас может похвастаться лишь двумя победами.



Хуан Хосе Бьянки — Родольфо Жауреги Саинс де Розас. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 22:00 по Москве Хуан Хосе Бьянки выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Родольфо Жауреги Саинс де Розас. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 16 июля. Хуан Хосе Бьянки не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Хуан Хосе Бьянки

На данный момент Хуан Хосе Бьянки является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Хуан Хосе Бьянки поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Хуан Хосе Бьянки пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Хуан Хосе Бьянки слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Хуан Хосе Бьянки будет более тщательно готовиться к поединку.



Родольфо Жауреги Саинс де Розас

На этом турнире Родольфо Жауреги Саинс де Розас играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Родольфо Жауреги Саинс де Розас все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Родольфо Жауреги Саинс де Розас не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Родольфо Жауреги Саинс де Розас уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Родольфо Жауреги Саинс де Розас на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Родольфо Жауреги Саинс де Розас пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Хуан Хосе Бьянки — Родольфо Жауреги Саинс де Розас

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Хуан Хосе Бьянки и Родольфо Жауреги Саинс де Розас впервые будут встречаться между собой. Если Хуан Хосе Бьянки уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Родольфо Жауреги Саинс де Розас пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Хуан Хосе Бьянки демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Хуан Хосе Бьянки – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Хуан Хосе Бьянки — Родольфо Жауреги Саинс де Розас 16 июля

Хуан Хосе Бьянки

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Хуан Хосе Бьянки, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Хуан Хосе Бьянки уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Хуан Хосе Бьянки старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Хуан Хосе Бьянки, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Хуан Хосе Бьянки не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Хуан Хосе Бьянки все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Хуан Хосе Бьянки точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Родольфо Жауреги Саинс де Розас

В этом сезоне Родольфо Жауреги Саинс де Розас действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Родольфо Жауреги Саинс де Розас обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Родольфо Жауреги Саинс де Розас не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Родольфо Жауреги Саинс де Розас не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Родольфо Жауреги Саинс де Розас имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Хуан Хосе Бьянки — Родольфо Жауреги Саинс де Розас Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Хуан Хосе Бьянки и Родольфо Жауреги Саинс де Розас. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Хуан Хосе Бьянки — Родольфо Жауреги Саинс де Розас: порядок побьёт класс

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Хуан Хосе Бьянки и Родольфо Жауреги Саинс де Розас, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Хуан Хосе Бьянки и Родольфо Жауреги Саинс де Розас уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хуан Хосе Бьянки — Родольфо Жауреги Саинс де Розас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Хуан Хосе Бьянки и Родольфо Жауреги Саинс де Розас. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Хуан Хосе Бьянки и для Родольфо Жауреги Саинс де Розас, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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