Нахиа Берекоеха — Мелиса Эрджан. Прогноз, ставки на матч(17.07.24)

Нахиа Берекоеха — Мелиса Эрджан (17 июля), ставки и коэффициенты

17 июля в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Нахиа Берекоеха , а противостоять в этом поединке будет Мелиса Эрджан.



Так как Нахиа Берекоеха в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Мелиса Эрджан, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 17 июля. Но, доказать обратное Нахиа Берекоеха все же сможет в 11:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нахиа Берекоеха — Мелиса Эрджан:

17 июля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Нахиа Берекоеха — Мелиса Эрджан. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Мелиса Эрджан, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Мелиса Эрджан выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Нахиа Берекоеха

Так как Нахиа Берекоеха выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Нахиа Берекоеха снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Нахиа Берекоеха, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Нахиа Берекоеха чем-то удивить, пока не ясно.



Мелиса Эрджан

На этом турнире Мелиса Эрджан играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Мелиса Эрджан все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Мелиса Эрджан не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Мелиса Эрджан уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Мелиса Эрджан на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Мелиса Эрджан пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Нахиа Берекоеха — Мелиса Эрджан

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Нахиа Берекоеха — Мелиса Эрджан. Прогноз, ставки на матч(17.07.24)

Нахиа Берекоеха

Несмотря на внушительный возраст, Нахиа Берекоеха демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Нахиа Берекоеха гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Нахиа Берекоеха обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Нахиа Берекоеха снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Нахиа Берекоеха может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Мелиса Эрджан

Мелиса Эрджан лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Мелиса Эрджан играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Мелиса Эрджан начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Мелиса Эрджан выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Мелиса Эрджан сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Нахиа Берекоеха — Мелиса Эрджан Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Нахиа Берекоеха и Мелиса Эрджан. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Нахиа Берекоеха и Мелиса Эрджан встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Нахиа Берекоеха и Мелиса Эрджан довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Нахиа Берекоеха и Мелиса Эрджан подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Нахиа Берекоеха — Мелиса Эрджан: погода помешает показать хороший теннис

Нахиа Берекоеха и Мелиса Эрджан которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Нахиа Берекоеха имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мелиса Эрджан хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Нахиа Берекоеха. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мелиса Эрджан умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Нахиа Берекоеха довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мелиса Эрджан вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Нахиа Берекоеха.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нахиа Берекоеха — Мелиса Эрджан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Нахиа Берекоеха и Мелиса Эрджан сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Нахиа Берекоеха, и Мелиса Эрджан будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-846154-prognoz-na-match-ruirui-dzou-polina-yacenko-ot-eksperta-17-07-24/