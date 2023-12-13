Альварез Вальдес/Леметр — Батиста Маскорро/Рамирес. Прогноз, ставки на матч(17.07.24)

Альварез Вальдес/Леметр — Батиста Маскорро/Рамирес (17-го июля 2024 года), ставки и коэффициенты

17-го июля 2024 года в 23:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Альварез Вальдес/Леметр , а противостоять в этом поединке будет Батиста Маскорро/Рамирес.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Альварез Вальдес/Леметр — Батиста Маскорро/Рамирес, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 17-го июля 2024 года, а его начало по МСК будет в 23:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Альварез Вальдес/Леметр. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Альварез Вальдес/Леметр — Батиста Маскорро/Рамирес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 17-го июля 2024 года встречаются Альварез Вальдес/Леметр и Батиста Маскорро/Рамирес. Начало поединка запланировано на 23:30 по МСК. Альварез Вальдес/Леметр является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Альварез Вальдес/Леметр

В этом сезоне Альварез Вальдес/Леметр показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Альварез Вальдес/Леметр играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Альварез Вальдес/Леметр умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Альварез Вальдес/Леметр и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Альварез Вальдес/Леметр будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Альварез Вальдес/Леметр чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Батиста Маскорро/Рамирес

На этом турнире Батиста Маскорро/Рамирес выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Батиста Маскорро/Рамирес снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Батиста Маскорро/Рамирес чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Батиста Маскорро/Рамирес уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Батиста Маскорро/Рамирес зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Альварез Вальдес/Леметр — Батиста Маскорро/Рамирес. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Альварез Вальдес/Леметр и Батиста Маскорро/Рамирес впервые будут встречаться между собой. Если Альварез Вальдес/Леметр уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Батиста Маскорро/Рамирес пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Альварез Вальдес/Леметр демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Альварез Вальдес/Леметр – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Альварез Вальдес/Леметр — Батиста Маскорро/Рамирес. Прогноз, ставки на матч(17.07.24)

Альварез Вальдес/Леметр

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Альварез Вальдес/Леметр проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Альварез Вальдес/Леметр в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Альварез Вальдес/Леметр больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Альварез Вальдес/Леметр уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Батиста Маскорро/Рамирес

Этот сезон Батиста Маскорро/Рамирес проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Батиста Маскорро/Рамирес снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Батиста Маскорро/Рамирес слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Батиста Маскорро/Рамирес допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Альварез Вальдес/Леметр — Батиста Маскорро/Рамирес Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Альварез Вальдес/Леметр и Батиста Маскорро/Рамирес. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Альварез Вальдес/Леметр — Батиста Маскорро/Рамирес: ставим на двойные ошибки

Альварез Вальдес/Леметр и Батиста Маскорро/Рамирес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Альварез Вальдес/Леметр имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Батиста Маскорро/Рамирес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Альварез Вальдес/Леметр. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Батиста Маскорро/Рамирес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Альварез Вальдес/Леметр довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Батиста Маскорро/Рамирес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Альварез Вальдес/Леметр.

СЕГОДНЯ МАТЧ Альварез Вальдес/Леметр — Батиста Маскорро/Рамирес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Альварез Вальдес/Леметр и Батиста Маскорро/Рамирес букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Альварез Вальдес/Леметр и Батиста Маскорро/Рамирес проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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