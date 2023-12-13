Джордж/Тудорица — Барретт/Баттистоне: будет сделан акцент на атакующий теннис

Джордж/Тудорица — Барретт/Баттистоне (18 июля), ставки и коэффициенты

18 июля в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джордж/Тудорица , а противостоять в этом поединке будет Барретт/Баттистоне.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Джордж/Тудорица — Барретт/Баттистоне, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 18 июля, а его начало по МСК будет в 01:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Джордж/Тудорица. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Джордж/Тудорица — Барретт/Баттистоне. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 18 июля, так что в разделе тенниса можно найти поединок Джордж/Тудорица — Барретт/Баттистоне. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 01:00 по Москве, пока не начался поединок. Джордж/Тудорица и Барретт/Баттистоне еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Джордж/Тудорица

На данный момент Джордж/Тудорица является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Джордж/Тудорица поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Джордж/Тудорица пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Джордж/Тудорица слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Джордж/Тудорица будет более тщательно готовиться к поединку.



Барретт/Баттистоне

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Барретт/Баттистоне на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Барретт/Баттистоне демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Барретт/Баттистоне имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Барретт/Баттистоне намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Барретт/Баттистоне не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Барретт/Баттистоне будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Барретт/Баттистоне и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Барретт/Баттистоне умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Джордж/Тудорица — Барретт/Баттистоне

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Джордж/Тудорица и Барретт/Баттистоне впервые будут встречаться между собой. Если Джордж/Тудорица уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Барретт/Баттистоне пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Джордж/Тудорица демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Джордж/Тудорица – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Джордж/Тудорица — Барретт/Баттистоне 18 июля

Джордж/Тудорица

На данный момент Джордж/Тудорица занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Джордж/Тудорица снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Джордж/Тудорица не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Джордж/Тудорица не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Барретт/Баттистоне

Выступать в зале Барретт/Баттистоне не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Барретт/Баттистоне старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Барретт/Баттистоне принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Барретт/Баттистоне демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Барретт/Баттистоне даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Барретт/Баттистоне хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Джордж/Тудорица — Барретт/Баттистоне Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Джордж/Тудорица и Барретт/Баттистоне начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Джордж/Тудорица и Барретт/Баттистоне показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Джордж/Тудорица и Барретт/Баттистоне провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Джордж/Тудорица и Барретт/Баттистоне действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Джордж/Тудорица — Барретт/Баттистоне: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Джордж/Тудорица имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Джордж/Тудорица и Барретт/Баттистоне отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Барретт/Баттистоне в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Джордж/Тудорица превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Барретт/Баттистоне сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Джордж/Тудорица гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джордж/Тудорица — Барретт/Баттистоне. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Джордж/Тудорица и Барретт/Баттистоне.



http://evolvegame.ru/cat3-846808-prognoz-na-match-huventud-las-piedras-danubio-18-07-24/