Борнео Хорнбиллс — Дева Юнайтед Сурабая. Прогноз, ставки на матч (18.07.24)

18 июля в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Индонезии, в котором на своей площадке местный клуб Борнео Хорнбиллс примет соперника по национальному первенству Дева Юнайтед Сурабая.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Борнео Хорнбиллс – Дева Юнайтед Сурабая, запланированный на 18 июля. Баскетболисты появятся на площадке в 16:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Дева Юнайтед Сурабая, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Борнео Хорнбиллс — Дева Юнайтед Сурабая. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Борнео Хорнбиллс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Дева Юнайтед Сурабая. Данный поединок будет сыгран 18 июля, а по московскому времени его начало состоится в 16:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Дева Юнайтед Сурабая лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Борнео Хорнбиллс

Пока баскетбольному клубу Борнео Хорнбиллс никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Борнео Хорнбиллс показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Дева Юнайтед Сурабая

Президент баскетбольного клуба Дева Юнайтед Сурабая ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Дева Юнайтед Сурабая сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Дева Юнайтед Сурабая в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Борнео Хорнбиллс — Дева Юнайтед Сурабая, несмотря на то, что он должен пройти только 18 июля. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 16:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Борнео Хорнбиллс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Борнео Хорнбиллс — Дева Юнайтед Сурабая. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.07.24)

Борнео Хорнбиллс

В этом сезоне баскетбольный клуб Борнео Хорнбиллс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Борнео Хорнбиллс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Дева Юнайтед Сурабая

После того, как баскетбольный клуб Дева Юнайтед Сурабая проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Дева Юнайтед Сурабая хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Дева Юнайтед Сурабая продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Борнео Хорнбиллс — Дева Юнайтед Сурабая Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 18 июля, и в его рамках состоится поединок Борнео Хорнбиллс — Дева Юнайтед Сурабая. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 16:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Борнео Хорнбиллс — Дева Юнайтед Сурабая: гости способны удивить фаворита

В этом сезоне баскетбольный клуб Борнео Хорнбиллс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Борнео Хорнбиллс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Борнео Хорнбиллс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Дева Юнайтед Сурабая все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Дева Юнайтед Сурабая также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Дева Юнайтед Сурабая продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Борнео Хорнбиллс — Дева Юнайтед Сурабая. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Борнео Хорнбиллс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Борнео Хорнбиллс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Борнео Хорнбиллс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Дева Юнайтед Сурабая показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Дева Юнайтед Сурабая получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Дева Юнайтед Сурабая сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat1-847336-dzhoshua-sheehi-duarte-vale-prognoz-specialista-18-07-24/