«Онгбак Фэйртекс (Таи)» – «Абдулла Даякаев (Рос)». 19.07.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Онгбак Фэйртекс (Таи) — Абдулла Даякаев (Рос) на 19-го июля 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Онгбак Фэйртекс (Таи) и Абдулла Даякаев (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 16:55.

До 19-го июля 2024 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Онгбак Фэйртекс (Таи) — Абдулла Даякаев (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 16:55 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Онгбак Фэйртекс (Таи) — Абдулла Даякаев (Рос):

победа Онгбак Фэйртекс (Таи) – 0, ничья – 0, победа Абдулла Даякаев (Рос) – 0

Прогноз на матч Онгбак Фэйртекс (Таи) – Абдулла Даякаев (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19-го июля 2024 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Онгбак Фэйртекс (Таи) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Абдулла Даякаев (Рос) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Онгбак Фэйртекс (Таи) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Онгбак Фэйртекс (Таи) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Онгбак Фэйртекс (Таи) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Онгбак Фэйртекс (Таи) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Онгбак Фэйртекс (Таи) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Абдулла Даякаев (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Абдулла Даякаев (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Абдулла Даякаев (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Абдулла Даякаев (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Абдулла Даякаев (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Онгбак Фэйртекс (Таи) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Онгбак Фэйртекс (Таи) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Онгбак Фэйртекс (Таи) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Онгбак Фэйртекс (Таи) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Онгбак Фэйртекс (Таи) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Онгбак Фэйртекс (Таи) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Абдулла Даякаев (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Абдулла Даякаев (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Абдулла Даякаев (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Абдулла Даякаев (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Абдулла Даякаев (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Онгбак Фэйртекс (Таи) – Абдулла Даякаев (Рос) 19.07.24

Появление на ринге таких бойцов, как Онгбак Фэйртекс (Таи) и Абдулла Даякаев (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Онгбак Фэйртекс (Таи) и Абдулла Даякаев (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Онгбак Фэйртекс (Таи) и Абдулла Даякаев (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Онгбак Фэйртекс (Таи) и Абдулла Даякаев (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Онгбак Фэйртекс (Таи) — Абдулла Даякаев (Рос) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Абдулла Даякаев (Рос) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Онгбак Фэйртекс (Таи)

Так как Онгбак Фэйртекс (Таи) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Онгбак Фэйртекс (Таи) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Онгбак Фэйртекс (Таи) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Онгбак Фэйртекс (Таи) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Абдулла Даякаев (Рос)

Прошлый бой Абдулла Даякаев (Рос) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Абдулла Даякаев (Рос) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Абдулла Даякаев (Рос) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Абдулла Даякаев (Рос) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Онгбак Фэйртекс (Таи) — Абдулла Даякаев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19-го июля 2024 года

Вряд ли Онгбак Фэйртекс (Таи) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Абдулла Даякаев (Рос), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Онгбак Фэйртекс (Таи) легко справится с таким соперником, как Абдулла Даякаев (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

http://rockaluga.ru/cat3-968023-prognoz-guoksiyao-ayukavakavamura-18-go-iyulya-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat4-847164-stavki-na-match-simon-byupain-mats-rozenkranc-prognoz-na-tennis-ot-18-07-24/