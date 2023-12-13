Драгош Николай Казаку — Михай Рэзван Маринеску. Прогноз, ставки на матч. ITF (18.07.24)

18-го июля в 10:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Драгош Николай Казаку , а противостоять в этом поединке будет Михай Рэзван Маринеску.



Так как теннисный поединок Драгош Николай Казаку — Михай Рэзван Маринеску пройдет уже 18-го июля, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 10:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Драгош Николай Казаку на тот момент намного сильнее, нежели Михай Рэзван Маринеску.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Драгош Николай Казаку — Михай Рэзван Маринеску:

В 10:30 по Москве Драгош Николай Казаку выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Михай Рэзван Маринеску. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 18-го июля. Драгош Николай Казаку не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Драгош Николай Казаку

В этом сезоне Драгош Николай Казаку показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Драгош Николай Казаку сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Драгош Николай Казаку еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Драгош Николай Казаку обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Драгош Николай Казаку играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Драгош Николай Казаку любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Михай Рэзван Маринеску

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Михай Рэзван Маринеску на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Михай Рэзван Маринеску демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Михай Рэзван Маринеску имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Михай Рэзван Маринеску намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Михай Рэзван Маринеску не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Михай Рэзван Маринеску будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Михай Рэзван Маринеску и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Михай Рэзван Маринеску умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Драгош Николай Казаку — Михай Рэзван Маринеску. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Прогноз и ставка на матч Драгош Николай Казаку — Михай Рэзван Маринеску 18-го июля

Драгош Николай Казаку

Несмотря на внушительный возраст, Драгош Николай Казаку демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Драгош Николай Казаку гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Драгош Николай Казаку обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Драгош Николай Казаку снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Драгош Николай Казаку может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Михай Рэзван Маринеску

Михай Рэзван Маринеску лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Михай Рэзван Маринеску играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Михай Рэзван Маринеску начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Михай Рэзван Маринеску выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Михай Рэзван Маринеску сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Драгош Николай Казаку — Михай Рэзван Маринеску Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Драгош Николай Казаку и Михай Рэзван Маринеску. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Драгош Николай Казаку и Михай Рэзван Маринеску встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Драгош Николай Казаку и Михай Рэзван Маринеску довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Драгош Николай Казаку и Михай Рэзван Маринеску подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Драгош Николай Казаку — Михай Рэзван Маринеску: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Драгош Николай Казаку имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Драгош Николай Казаку и Михай Рэзван Маринеску отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Михай Рэзван Маринеску в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Драгош Николай Казаку превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Михай Рэзван Маринеску сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Драгош Николай Казаку гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Драгош Николай Казаку — Михай Рэзван Маринеску. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Драгош Николай Казаку и Михай Рэзван Маринеску.



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