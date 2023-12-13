Зантедеши/Кавалле-Реимерс — Морателли/Сантамария: ставим на двойные ошибки

Зантедеши/Кавалле-Реимерс — Морателли/Сантамария (18-го июля 2024 года), ставки и коэффициенты

18-го июля 2024 года в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Зантедеши/Кавалле-Реимерс , а противостоять в этом поединке будет Морателли/Сантамария.



18-го июля 2024 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Зантедеши/Кавалле-Реимерс и Морателли/Сантамария. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 18:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Зантедеши/Кавалле-Реимерс может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Зантедеши/Кавалле-Реимерс — Морателли/Сантамария. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 18-го июля 2024 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Зантедеши/Кавалле-Реимерс — Морателли/Сантамария вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Зантедеши/Кавалле-Реимерс и Морателли/Сантамария не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 18:30 по МСК.

Зантедеши/Кавалле-Реимерс

В большинстве своих выигранных поединков Зантедеши/Кавалле-Реимерс берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Зантедеши/Кавалле-Реимерс с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Зантедеши/Кавалле-Реимерс сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Зантедеши/Кавалле-Реимерс также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Морателли/Сантамария

Во взрослом туре Морателли/Сантамария проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Морателли/Сантамария пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Морателли/Сантамария предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Морателли/Сантамария еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

«Зантедеши/Кавалле-Реимерс» — «Морателли/Сантамария»: прогноз автора

Длительное время Зантедеши/Кавалле-Реимерс и Морателли/Сантамария не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Зантедеши/Кавалле-Реимерс и Морателли/Сантамария. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Зантедеши/Кавалле-Реимерс — Морателли/Сантамария 18-го июля 2024 года

Зантедеши/Кавалле-Реимерс

Несмотря на внушительный возраст, Зантедеши/Кавалле-Реимерс демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Зантедеши/Кавалле-Реимерс гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Зантедеши/Кавалле-Реимерс обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Зантедеши/Кавалле-Реимерс снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Зантедеши/Кавалле-Реимерс может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Морателли/Сантамария

В этом сезоне Морателли/Сантамария действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Морателли/Сантамария обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Морателли/Сантамария не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Морателли/Сантамария не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Морателли/Сантамария имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Зантедеши/Кавалле-Реимерс — Морателли/Сантамария Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Зантедеши/Кавалле-Реимерс и Морателли/Сантамария. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Зантедеши/Кавалле-Реимерс — Морателли/Сантамария: ставим на двойные ошибки

Зантедеши/Кавалле-Реимерс и Морателли/Сантамария которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Зантедеши/Кавалле-Реимерс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Морателли/Сантамария хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Зантедеши/Кавалле-Реимерс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Морателли/Сантамария умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Зантедеши/Кавалле-Реимерс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Морателли/Сантамария вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Зантедеши/Кавалле-Реимерс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Зантедеши/Кавалле-Реимерс — Морателли/Сантамария. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Зантедеши/Кавалле-Реимерс и Морателли/Сантамария.



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