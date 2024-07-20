«Джимми Куинн (Анг)» – «Имад Буамри (Мар)». 20.07.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 20-го июля 2024 года состоится интересный поединок Джимми Куинн (Анг) — Имад Буамри (Мар), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 17:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 20-го июля 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Джимми Куинн (Анг) — Имад Буамри (Мар). По Москве начало данного поединка будет в 17:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джимми Куинн (Анг) — Имад Буамри (Мар):

победа Джимми Куинн (Анг) – 0, ничья – 0, победа Имад Буамри (Мар) – 0

Прогноз на матч Джимми Куинн (Анг) – Имад Буамри (Мар) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20-го июля 2024 года :

Так как Джимми Куинн (Анг) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Имад Буамри (Мар) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Джимми Куинн (Анг) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джимми Куинн (Анг) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джимми Куинн (Анг) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джимми Куинн (Анг) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Имад Буамри (Мар) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Имад Буамри (Мар) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Имад Буамри (Мар) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Имад Буамри (Мар) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Имад Буамри (Мар) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Джимми Куинн (Анг) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джимми Куинн (Анг) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джимми Куинн (Анг) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джимми Куинн (Анг) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джимми Куинн (Анг) валится с ног. К тому же, Джимми Куинн (Анг) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джимми Куинн (Анг) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Имад Буамри (Мар) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Имад Буамри (Мар) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Имад Буамри (Мар) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Имад Буамри (Мар) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Джимми Куинн (Анг) – Имад Буамри (Мар) 20.07.24

Появление на ринге таких бойцов, как Джимми Куинн (Анг) и Имад Буамри (Мар) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джимми Куинн (Анг) и Имад Буамри (Мар). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Джимми Куинн (Анг) и Имад Буамри (Мар). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Джимми Куинн (Анг) и Имад Буамри (Мар) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Джимми Куинн (Анг) и Имад Буамри (Мар) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Джимми Куинн (Анг) и Имад Буамри (Мар), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Джимми Куинн (Анг) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джимми Куинн (Анг) и Имад Буамри (Мар), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Имад Буамри (Мар) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джимми Куинн (Анг)

Джимми Куинн (Анг) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Джимми Куинн (Анг) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Джимми Куинн (Анг) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Джимми Куинн (Анг) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Джимми Куинн (Анг) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Имад Буамри (Мар)

Прошлый бой Имад Буамри (Мар) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Имад Буамри (Мар) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Имад Буамри (Мар) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Имад Буамри (Мар) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Джимми Куинн (Анг) — Имад Буамри (Мар). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20-го июля 2024 года

Несмотря на то, что Джимми Куинн (Анг) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Имад Буамри (Мар) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Так как Джимми Куинн (Анг) и Имад Буамри (Мар) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

http://rockaluga.ru/cat2-1103662-taubate-20-san-kaetano-20-prognoz-professionala-na-futbol-19-07-24/

http://evolvegame.ru/cat0-847755-prognoz-na-match-hermits-mountain-devils-19-07-24/