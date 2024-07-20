«Тиджани Безтати (Нид)» – «Энди Семелеер (Нид)». 20.07.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 20-го июля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Тиджани Безтати (Нид) — Энди Семелеер (Нид). На ринге его участники появятся в 20:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Тиджани Безтати (Нид) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Тиджани Безтати (Нид) обладает несколькими чемпионскими титулами и 20-го июля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Энди Семелеер (Нид), так что вряд ли в 20:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тиджани Безтати (Нид) — Энди Семелеер (Нид):

победа Тиджани Безтати (Нид) – 0, ничья – 0, победа Энди Семелеер (Нид) – 0

Прогноз на матч Тиджани Безтати (Нид) – Энди Семелеер (Нид) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20-го июля :

Из-за того, что все ставят на то, что Тиджани Безтати (Нид) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Энди Семелеер (Нид) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Тиджани Безтати (Нид) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Тиджани Безтати (Нид) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Тиджани Безтати (Нид) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Тиджани Безтати (Нид) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Энди Семелеер (Нид) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Энди Семелеер (Нид) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Энди Семелеер (Нид) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Энди Семелеер (Нид) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Энди Семелеер (Нид) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Тиджани Безтати (Нид) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Тиджани Безтати (Нид) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Тиджани Безтати (Нид) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Тиджани Безтати (Нид) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Тиджани Безтати (Нид) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Тиджани Безтати (Нид) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Энди Семелеер (Нид) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Энди Семелеер (Нид) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Энди Семелеер (Нид) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Энди Семелеер (Нид) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Энди Семелеер (Нид) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Энди Семелеер (Нид) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Энди Семелеер (Нид) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Тиджани Безтати (Нид) – Энди Семелеер (Нид) 20.07.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Тиджани Безтати (Нид) и Энди Семелеер (Нид), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Тиджани Безтати (Нид) и Энди Семелеер (Нид) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Тиджани Безтати (Нид) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Энди Семелеер (Нид) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Тиджани Безтати (Нид) легко справится с таким соперником, как Энди Семелеер (Нид). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Тиджани Безтати (Нид) в данный момент сильнее, нежели Энди Семелеер (Нид), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Тиджани Безтати (Нид)

Так как Тиджани Безтати (Нид) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Тиджани Безтати (Нид) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Тиджани Безтати (Нид) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Тиджани Безтати (Нид) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Энди Семелеер (Нид)

Последний раз Энди Семелеер (Нид) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Энди Семелеер (Нид) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Энди Семелеер (Нид) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Энди Семелеер (Нид) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Энди Семелеер (Нид)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Энди Семелеер (Нид) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Тиджани Безтати (Нид) — Энди Семелеер (Нид). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20-го июля

На титульный бой Тиджани Безтати (Нид) — Энди Семелеер (Нид) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Тиджани Безтати (Нид) и Энди Семелеер (Нид), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Тиджани Безтати (Нид) выиграет бой.

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