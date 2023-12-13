«Владимир Минеев (Рос)» – «Магомед Исмаилов (Рос)». 20.07.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Владимир Минеев (Рос) проведет 20.07.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Магомед Исмаилов (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 23:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 20.07.2024 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Владимир Минеев (Рос) — Магомед Исмаилов (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 23:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Владимир Минеев (Рос) — Магомед Исмаилов (Рос):

победа Владимир Минеев (Рос) – 1.31, ничья – 10, победа Магомед Исмаилов (Рос) – 4.705

Прогноз на матч Владимир Минеев (Рос) – Магомед Исмаилов (Рос) Бои, титульный бой, 20.07.2024 :

Ставки по коэффициенту 1.31 окажутся выигрышными, если Владимир Минеев (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Магомед Исмаилов (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 4.705.

История личных встреч

На данный момент Владимир Минеев (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Владимир Минеев (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Владимир Минеев (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Владимир Минеев (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Магомед Исмаилов (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Магомед Исмаилов (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Магомед Исмаилов (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Магомед Исмаилов (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Магомед Исмаилов (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Владимир Минеев (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Владимир Минеев (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Владимир Минеев (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Владимир Минеев (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Владимир Минеев (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Владимир Минеев (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Магомед Исмаилов (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Магомед Исмаилов (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Магомед Исмаилов (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Магомед Исмаилов (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Магомед Исмаилов (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Магомед Исмаилов (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Владимир Минеев (Рос) – Магомед Исмаилов (Рос) 20.07.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Владимир Минеев (Рос) и Магомед Исмаилов (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Владимир Минеев (Рос) и Магомед Исмаилов (Рос) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Владимир Минеев (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Магомед Исмаилов (Рос) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Владимир Минеев (Рос) будет намного сильнее, чем Магомед Исмаилов (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Владимир Минеев (Рос) — Магомед Исмаилов (Рос) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Магомед Исмаилов (Рос) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Владимир Минеев (Рос)

Владимир Минеев (Рос) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Владимир Минеев (Рос) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Владимир Минеев (Рос) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Владимир Минеев (Рос) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Владимир Минеев (Рос) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Магомед Исмаилов (Рос)

В своей карьере Магомед Исмаилов (Рос) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Магомед Исмаилов (Рос) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Магомед Исмаилов (Рос) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Магомед Исмаилов (Рос) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Владимир Минеев (Рос) — Магомед Исмаилов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 20.07.2024

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Владимир Минеев (Рос) — Магомед Исмаилов (Рос) собираются ставить на то, что сильнее будет Владимир Минеев (Рос), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Владимир Минеев (Рос) — Магомед Исмаилов (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Владимир Минеев (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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