Бенсон/Вассер — ДАгостино/Плунгер. Прогноз, ставки на матч (20.07.24)

20-го июля 2024 года в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бенсон/Вассер , а противостоять в этом поединке будет ДАгостино/Плунгер.



Бенсон/Вассер сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 20-го июля 2024 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как ДАгостино/Плунгер. По Москве данный поединок начнется в 13:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является ДАгостино/Плунгер, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бенсон/Вассер — ДАгостино/Плунгер:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 20-го июля 2024 года откроет его противостояние Бенсон/Вассер — ДАгостино/Плунгер. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 13:30 по МСК, то есть до начала игры. Бенсон/Вассер и ДАгостино/Плунгер отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых ДАгостино/Плунгер может гордиться семью победами, а вот Бенсон/Вассер имеет только пять выигранных встреч.

Бенсон/Вассер

По непонятным причинам Бенсон/Вассер в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Бенсон/Вассер теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Бенсон/Вассер занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Бенсон/Вассер играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Бенсон/Вассер имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



ДАгостино/Плунгер

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли ДАгостино/Плунгер на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. ДАгостино/Плунгер демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же ДАгостино/Плунгер имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. ДАгостино/Плунгер намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что ДАгостино/Плунгер не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. ДАгостино/Плунгер будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда ДАгостино/Плунгер и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. ДАгостино/Плунгер умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Бенсон/Вассер — ДАгостино/Плунгер

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Бенсон/Вассер и ДАгостино/Плунгер являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Бенсон/Вассер — ДАгостино/Плунгер. Прогноз, ставки на матч(20.07.24)

Бенсон/Вассер

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Бенсон/Вассер, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Бенсон/Вассер уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Бенсон/Вассер старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Бенсон/Вассер, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Бенсон/Вассер не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Бенсон/Вассер все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Бенсон/Вассер точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

ДАгостино/Плунгер

В этом сезоне ДАгостино/Плунгер не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что ДАгостино/Плунгер сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах ДАгостино/Плунгер допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии ДАгостино/Плунгер допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем ДАгостино/Плунгер демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Бенсон/Вассер — ДАгостино/Плунгер Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бенсон/Вассер и ДАгостино/Плунгер. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бенсон/Вассер и ДАгостино/Плунгер встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бенсон/Вассер и ДАгостино/Плунгер довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бенсон/Вассер и ДАгостино/Плунгер подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бенсон/Вассер — ДАгостино/Плунгер: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бенсон/Вассер имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бенсон/Вассер и ДАгостино/Плунгер отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. ДАгостино/Плунгер в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бенсон/Вассер превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли ДАгостино/Плунгер сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бенсон/Вассер гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бенсон/Вассер — ДАгостино/Плунгер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Бенсон/Вассер и ДАгостино/Плунгер сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Бенсон/Вассер, и ДАгостино/Плунгер будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-848175-mariella-tamm-hanne-vandevinkel-prognoz-i-stavki-ot-professionala-19-07-24/