Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес — Дарья Лодикова: порядок побьёт класс

Прогноз и ставка на матч Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес — Дарья Лодикова 20-го июля

20-го июля в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес , а противостоять в этом поединке будет Дарья Лодикова.



В 14:00 по Москве Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес и Дарья Лодикова выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 20-го июля. Единственный раз Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес и Дарья Лодикова встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес сейчас считается фаворитом.



Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес — Дарья Лодикова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 20-го июля откроет его противостояние Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес — Дарья Лодикова. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:00 по МСК, то есть до начала игры. Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес и Дарья Лодикова отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Дарья Лодикова может гордиться семью победами, а вот Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес имеет только пять выигранных встреч.

Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес

В этом сезоне Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Дарья Лодикова

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Дарья Лодикова теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Дарья Лодикова имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Дарья Лодикова испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Дарья Лодикова выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Дарья Лодикова занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес» — «Дарья Лодикова»: прогноз автора

Длительное время Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес и Дарья Лодикова не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес и Дарья Лодикова. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес — Дарья Лодикова (20-го июля), ставки и коэффициенты

Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес

На данный момент Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Дарья Лодикова

Дарья Лодикова лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Дарья Лодикова играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Дарья Лодикова начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Дарья Лодикова выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Дарья Лодикова сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес — Дарья Лодикова Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес и Дарья Лодикова. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес и Дарья Лодикова встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес и Дарья Лодикова довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес и Дарья Лодикова подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес — Дарья Лодикова: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес и Дарья Лодикова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Дарья Лодикова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Дарья Лодикова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес — Дарья Лодикова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес и Дарья Лодикова букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес и Дарья Лодикова проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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