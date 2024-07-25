«Принц Ауналла (Фра)» – «Хидетака Арато (Япо)». 25.07.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Принц Ауналла (Фра) проведет 25-го июля 2024 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Хидетака Арато (Япо). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 21:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Принц Ауналла (Фра) — Хидетака Арато (Япо) пройдет 25-го июля 2024 года, и можно не сомневаться, что в 21:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Принц Ауналла (Фра) имеет две победы нокаутом, а Хидетака Арато (Япо) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Принц Ауналла (Фра) — Хидетака Арато (Япо):

победа Принц Ауналла (Фра) – 1.31, ничья – 55, победа Хидетака Арато (Япо) – 3.4

Прогноз на матч Принц Ауналла (Фра) – Хидетака Арато (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25-го июля 2024 года :

По коэффициенту 1.31 ставить на то, что выиграет Принц Ауналла (Фра) не очень выгодно, а вот Хидетака Арато (Япо) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 3.4.

История личных встреч

В свои 32 года Принц Ауналла (Фра) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Принц Ауналла (Фра) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Принц Ауналла (Фра) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Принц Ауналла (Фра) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Принц Ауналла (Фра) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Хидетака Арато (Япо) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Хидетака Арато (Япо) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Хидетака Арато (Япо) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Хидетака Арато (Япо) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Хидетака Арато (Япо) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Принц Ауналла (Фра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Принц Ауналла (Фра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Принц Ауналла (Фра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Принц Ауналла (Фра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Принц Ауналла (Фра) валится с ног. К тому же, Принц Ауналла (Фра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Принц Ауналла (Фра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Хидетака Арато (Япо) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Хидетака Арато (Япо) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Хидетака Арато (Япо) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Хидетака Арато (Япо) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Хидетака Арато (Япо) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Хидетака Арато (Япо) должен задуматься о своей обороне.

Принц Ауналла (Фра) – Хидетака Арато (Япо) 25.07.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Принц Ауналла (Фра) и Хидетака Арато (Япо). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Принц Ауналла (Фра) и Хидетака Арато (Япо) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Принц Ауналла (Фра) и Хидетака Арато (Япо) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Принц Ауналла (Фра) и Хидетака Арато (Япо) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Принц Ауналла (Фра) и Хидетака Арато (Япо) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Принц Ауналла (Фра) и Хидетака Арато (Япо), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Принц Ауналла (Фра) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Принц Ауналла (Фра) и Хидетака Арато (Япо), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Хидетака Арато (Япо) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Принц Ауналла (Фра)

В своей профессиональной карьере Принц Ауналла (Фра) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Принц Ауналла (Фра) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Принц Ауналла (Фра) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Принц Ауналла (Фра) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Принц Ауналла (Фра) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Хидетака Арато (Япо)

Хидетака Арато (Япо) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Хидетака Арато (Япо) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Хидетака Арато (Япо) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Хидетака Арато (Япо) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Хидетака Арато (Япо) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Принц Ауналла (Фра) — Хидетака Арато (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25-го июля 2024 года

Спортивные эксперты считают, что Принц Ауналла (Фра) сейчас намного сильнее, чем Хидетака Арато (Япо), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Принц Ауналла (Фра) и Хидетака Арато (Япо), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Принц Ауналла (Фра) выиграет с помощью нокаута.

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