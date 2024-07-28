«Микуру Асакура (Япо)» – «Рэн Хирамото (Япо)». 28.07.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Микуру Асакура (Япо) проведет 28 июля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Рэн Хирамото (Япо). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 07:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Микуру Асакура (Япо) — Рэн Хирамото (Япо) пройдет 28 июля, и можно не сомневаться, что в 07:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Микуру Асакура (Япо) имеет две победы нокаутом, а Рэн Хирамото (Япо) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Микуру Асакура (Япо) — Рэн Хирамото (Япо):

победа Микуру Асакура (Япо) – 0, ничья – 0, победа Рэн Хирамото (Япо) – 0

Прогноз на матч Микуру Асакура (Япо) – Рэн Хирамото (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28 июля :

Так как Микуру Асакура (Япо) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Рэн Хирамото (Япо) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Микуру Асакура (Япо) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Микуру Асакура (Япо) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Микуру Асакура (Япо) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Микуру Асакура (Япо) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Рэн Хирамото (Япо) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Рэн Хирамото (Япо) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Рэн Хирамото (Япо), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Рэн Хирамото (Япо) должен быть в хорошей физической форме. Рэн Хирамото (Япо) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Микуру Асакура (Япо) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Микуру Асакура (Япо) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Микуру Асакура (Япо) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Микуру Асакура (Япо) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Рэн Хирамото (Япо) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Рэн Хирамото (Япо) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Рэн Хирамото (Япо) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Рэн Хирамото (Япо) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Рэн Хирамото (Япо) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Рэн Хирамото (Япо) должен задуматься о своей обороне.

Микуру Асакура (Япо) – Рэн Хирамото (Япо) 28.07.24

Появление на ринге таких бойцов, как Микуру Асакура (Япо) и Рэн Хирамото (Япо) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Микуру Асакура (Япо) и Рэн Хирамото (Япо). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Микуру Асакура (Япо) и Рэн Хирамото (Япо) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Микуру Асакура (Япо) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Рэн Хирамото (Япо) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Микуру Асакура (Япо) — Рэн Хирамото (Япо) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Микуру Асакура (Япо) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Микуру Асакура (Япо) в данный момент сильнее, нежели Рэн Хирамото (Япо), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Микуру Асакура (Япо)

Микуру Асакура (Япо) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Микуру Асакура (Япо) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Микуру Асакура (Япо) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Микуру Асакура (Япо) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Микуру Асакура (Япо) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Рэн Хирамото (Япо)

Последний раз Рэн Хирамото (Япо) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Рэн Хирамото (Япо) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Рэн Хирамото (Япо) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Рэн Хирамото (Япо) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Рэн Хирамото (Япо)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Рэн Хирамото (Япо) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Микуру Асакура (Япо) — Рэн Хирамото (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28 июля

Никто не сомневается, что Микуру Асакура (Япо) намного сильнее, чем Рэн Хирамото (Япо), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Микуру Асакура (Япо) — Рэн Хирамото (Япо) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Микуру Асакура (Япо) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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