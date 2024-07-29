«Обада Аль-Касбех (Иор)» – «Софьян Умиа (Фра)». 29.07.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Обада Аль-Касбех (Иор) — Софьян Умиа (Фра) на 29-го июля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Обада Аль-Касбех (Иор) и Софьян Умиа (Фра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 17:02.

До 29-го июля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Обада Аль-Касбех (Иор) — Софьян Умиа (Фра). Это будет продолжаться вплоть до 17:02 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Обада Аль-Касбех (Иор) — Софьян Умиа (Фра):

победа Обада Аль-Касбех (Иор) – 0, ничья – 0, победа Софьян Умиа (Фра) – 0

Прогноз на матч Обада Аль-Касбех (Иор) – Софьян Умиа (Фра) Летние Олимпийские игры 2024, титульный бой, 29-го июля :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Обада Аль-Касбех (Иор) станет победителем боя. Если выиграет Софьян Умиа (Фра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Обада Аль-Касбех (Иор) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Обада Аль-Касбех (Иор) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Обада Аль-Касбех (Иор) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Обада Аль-Касбех (Иор) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Софьян Умиа (Фра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Софьян Умиа (Фра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Софьян Умиа (Фра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Софьян Умиа (Фра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Софьян Умиа (Фра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Обада Аль-Касбех (Иор) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Обада Аль-Касбех (Иор) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Обада Аль-Касбех (Иор) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Обада Аль-Касбех (Иор) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Софьян Умиа (Фра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Софьян Умиа (Фра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Софьян Умиа (Фра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Софьян Умиа (Фра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Софьян Умиа (Фра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Софьян Умиа (Фра) должен задуматься о своей обороне.

Обада Аль-Касбех (Иор) – Софьян Умиа (Фра) 29.07.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Обада Аль-Касбех (Иор) и Софьян Умиа (Фра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Обада Аль-Касбех (Иор) и Софьян Умиа (Фра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Обада Аль-Касбех (Иор) и Софьян Умиа (Фра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Обада Аль-Касбех (Иор) и Софьян Умиа (Фра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Обада Аль-Касбех (Иор) будет намного сильнее, чем Софьян Умиа (Фра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Обада Аль-Касбех (Иор) — Софьян Умиа (Фра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Софьян Умиа (Фра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Обада Аль-Касбех (Иор)

Обада Аль-Касбех (Иор) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Обада Аль-Касбех (Иор) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Обада Аль-Касбех (Иор) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Обада Аль-Касбех (Иор) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Обада Аль-Касбех (Иор) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Софьян Умиа (Фра)

Софьян Умиа (Фра) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Софьян Умиа (Фра) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Софьян Умиа (Фра) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Софьян Умиа (Фра) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Софьян Умиа (Фра) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Обада Аль-Касбех (Иор) — Софьян Умиа (Фра). Прогноз и ставки на матч. Летние Олимпийские игры 2024 29-го июля

На титульный бой Обада Аль-Касбех (Иор) — Софьян Умиа (Фра) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Обада Аль-Касбех (Иор) и Софьян Умиа (Фра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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