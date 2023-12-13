«Седрик Белони-Дулиепр (Гаи)» – «Вандерли Перейра (Бра)». 30.07.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) проведет 30-го июля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Вандерли Перейра (Бра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 21:48 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) — Вандерли Перейра (Бра) пройдет 30-го июля, и можно не сомневаться, что в 21:48 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) имеет две победы нокаутом, а Вандерли Перейра (Бра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) — Вандерли Перейра (Бра):

победа Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) – 0, ничья – 0, победа Вандерли Перейра (Бра) – 0

Прогноз на матч Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) – Вандерли Перейра (Бра) Летние Олимпийские игры 2024, титульный бой, 30-го июля :

Букмекерские конторы на бой Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) — Вандерли Перейра (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Вандерли Перейра (Бра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Вандерли Перейра (Бра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Вандерли Перейра (Бра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Вандерли Перейра (Бра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Вандерли Перейра (Бра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Вандерли Перейра (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Вандерли Перейра (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Вандерли Перейра (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Вандерли Перейра (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Вандерли Перейра (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Вандерли Перейра (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) – Вандерли Перейра (Бра) 30.07.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) и Вандерли Перейра (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) и Вандерли Перейра (Бра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) и Вандерли Перейра (Бра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) и Вандерли Перейра (Бра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) сейчас находится на пике формы, так что Вандерли Перейра (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Седрик Белони-Дулиепр (Гаи).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) и Вандерли Перейра (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Вандерли Перейра (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Седрик Белони-Дулиепр (Гаи)

Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Вандерли Перейра (Бра)

В своей карьере Вандерли Перейра (Бра) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Вандерли Перейра (Бра) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Вандерли Перейра (Бра) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Вандерли Перейра (Бра) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) — Вандерли Перейра (Бра). Прогноз и ставки на матч. Летние Олимпийские игры 2024 30-го июля

На титульный бой Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) — Вандерли Перейра (Бра) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Седрик Белони-Дулиепр (Гаи) сейчас находится на пике формы, так что Вандерли Перейра (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Седрик Белони-Дулиепр (Гаи).

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