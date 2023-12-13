Алисон ван Уйтванк — Юлия Авдеева. Прогноз, ставки на матч (30.07.24)

30 июля в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Алисон ван Уйтванк , а противостоять в этом поединке будет Юлия Авдеева.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 30 июля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Алисон ван Уйтванк — Юлия Авдеева. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 16:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Алисон ван Уйтванк, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алисон ван Уйтванк — Юлия Авдеева:

Алисон ван Уйтванк имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 30 июля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Юлия Авдеева. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 16:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Алисон ван Уйтванк имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Алисон ван Уйтванк

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Алисон ван Уйтванк находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Алисон ван Уйтванк является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Алисон ван Уйтванк умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Алисон ван Уйтванк обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Алисон ван Уйтванк может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Юлия Авдеева

Юлия Авдеева имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Юлия Авдеева уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Юлия Авдеева умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Юлия Авдеева обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Юлия Авдеева проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

ITF, Алисон ван Уйтванк — Юлия Авдеева

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Алисон ван Уйтванк и Юлия Авдеева являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Прогноз и ставка на матч Алисон ван Уйтванк — Юлия Авдеева 30 июля

Алисон ван Уйтванк

На данный момент Алисон ван Уйтванк занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Алисон ван Уйтванк снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Алисон ван Уйтванк не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Алисон ван Уйтванк не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Юлия Авдеева

Юлия Авдеева лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Юлия Авдеева играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Юлия Авдеева начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Юлия Авдеева выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Юлия Авдеева сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Алисон ван Уйтванк — Юлия Авдеева Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Алисон ван Уйтванк и Юлия Авдеева. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Алисон ван Уйтванк и Юлия Авдеева встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Алисон ван Уйтванк и Юлия Авдеева довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Алисон ван Уйтванк и Юлия Авдеева подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Алисон ван Уйтванк — Юлия Авдеева: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Алисон ван Уйтванк и Юлия Авдеева, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Алисон ван Уйтванк сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Юлия Авдеева имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Алисон ван Уйтванк – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Алисон ван Уйтванк и Юлия Авдеева на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алисон ван Уйтванк — Юлия Авдеева. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Алисон ван Уйтванк и Юлия Авдеева сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Алисон ван Уйтванк, и Юлия Авдеева будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-853998-devid-fiks-mats-rozenkranc-prognoz-i-stavki-ot-professionala-30-07-24/