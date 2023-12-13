Баррьентос/Бехар — Матос/Мело. Прогноз, ставки на матч(31.07.24)

Прогноз и ставка на матч Баррьентос/Бехар — Матос/Мело 31.07.2024

31.07.2024 в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Баррьентос/Бехар , а противостоять в этом поединке будет Матос/Мело.



Так как Баррьентос/Бехар в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Матос/Мело, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 31.07.2024. Но, доказать обратное Баррьентос/Бехар все же сможет в 17:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Баррьентос/Бехар — Матос/Мело. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Баррьентос/Бехар — Матос/Мело запланирован организаторами турнира на 31.07.2024, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 17:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Баррьентос/Бехар и Матос/Мело встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Баррьентос/Бехар имеет три победы при одном поражении.

Баррьентос/Бехар

В этом сезоне Баррьентос/Бехар демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Баррьентос/Бехар снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Баррьентос/Бехар является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Баррьентос/Бехар не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Баррьентос/Бехар еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Матос/Мело

На этом турнире Матос/Мело играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Матос/Мело все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Матос/Мело не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Матос/Мело уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Матос/Мело на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Матос/Мело пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Баррьентос/Бехар — Матос/Мело

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Баррьентос/Бехар и Матос/Мело. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Баррьентос/Бехар — Матос/Мело. Прогноз, ставки на матч(31.07.24)

Баррьентос/Бехар

На данном турнире Баррьентос/Бехар выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Баррьентос/Бехар выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Баррьентос/Бехар допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Баррьентос/Бехар особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Баррьентос/Бехар, это умение играть на травяных кортах.

Матос/Мело

На этом турнире Матос/Мело играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Матос/Мело какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Матос/Мело уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Матос/Мело много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Матос/Мело сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Матос/Мело не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Баррьентос/Бехар — Матос/Мело Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Баррьентос/Бехар и Матос/Мело начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Баррьентос/Бехар и Матос/Мело показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Баррьентос/Бехар и Матос/Мело провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Баррьентос/Бехар и Матос/Мело действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Баррьентос/Бехар — Матос/Мело: в ожидании «эйсов»

Баррьентос/Бехар и Матос/Мело которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Баррьентос/Бехар имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Матос/Мело хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Баррьентос/Бехар. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Матос/Мело умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Баррьентос/Бехар довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Матос/Мело вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Баррьентос/Бехар.

СЕГОДНЯ МАТЧ Баррьентос/Бехар — Матос/Мело. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Баррьентос/Бехар и Матос/Мело. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Баррьентос/Бехар и для Матос/Мело, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-854708-zoziya-kardava-ekaterina-yashina-prognoz-professionala-na-tennis-31-07-24/