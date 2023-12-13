Лаутаро Агустин Фалабелла — Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди. Прогноз, ставки на матч. ITF (01.08.24)

01 августа в 11:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лаутаро Агустин Фалабелла , а противостоять в этом поединке будет Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди.



Теннисное противостояние Лаутаро Агустин Фалабелла — Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 01 августа. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 11:05 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Лаутаро Агустин Фалабелла является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Лаутаро Агустин Фалабелла — Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 01 августа, так что в разделе тенниса можно найти поединок Лаутаро Агустин Фалабелла — Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 11:05 по Москве, пока не начался поединок. Лаутаро Агустин Фалабелла и Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Лаутаро Агустин Фалабелла

На данный момент Лаутаро Агустин Фалабелла является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Лаутаро Агустин Фалабелла однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Лаутаро Агустин Фалабелла демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Лаутаро Агустин Фалабелла хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Лаутаро Агустин Фалабелла часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Лаутаро Агустин Фалабелла — Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Лаутаро Агустин Фалабелла и Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Лаутаро Агустин Фалабелла — Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.08.24)

Лаутаро Агустин Фалабелла

К данному турниру Лаутаро Агустин Фалабелла подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Лаутаро Агустин Фалабелла находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Лаутаро Агустин Фалабелла не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Лаутаро Агустин Фалабелла старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Лаутаро Агустин Фалабелла демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди

В этом сезоне Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Лаутаро Агустин Фалабелла — Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Лаутаро Агустин Фалабелла и Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Лаутаро Агустин Фалабелла и Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Лаутаро Агустин Фалабелла и Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Лаутаро Агустин Фалабелла и Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Лаутаро Агустин Фалабелла — Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди: будет сделан акцент на атакующий теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Лаутаро Агустин Фалабелла и Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди проводит второй или третий матч. А вот Лаутаро Агустин Фалабелла как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Лаутаро Агустин Фалабелла, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Лаутаро Агустин Фалабелла без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Лаутаро Агустин Фалабелла вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лаутаро Агустин Фалабелла — Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Лаутаро Агустин Фалабелла и Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди.



http://evolvegame.ru/cat3-855163-artur-ueber-hikaru-shiraishi-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-01-08-24/