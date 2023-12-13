Арендс/Джонсон — Урсу/Цуи. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.08.24)

Арендс/Джонсон — Урсу/Цуи (01 августа), ставки и коэффициенты

01 августа в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Арендс/Джонсон , а противостоять в этом поединке будет Урсу/Цуи.



Арендс/Джонсон сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 01 августа придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Урсу/Цуи. По Москве данный поединок начнется в 13:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Урсу/Цуи, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Арендс/Джонсон — Урсу/Цуи. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 01 августа, ведь именно в этот день на корте встречаются Арендс/Джонсон и Урсу/Цуи. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 13:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Арендс/Джонсон имеет на своем счету три победы, Урсу/Цуи может похвастаться четырьмя.

Арендс/Джонсон

Болельщики ожидали, что на этом турнире Арендс/Джонсон продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Арендс/Джонсон в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Арендс/Джонсон сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Арендс/Джонсон немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Урсу/Цуи

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Урсу/Цуи на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Урсу/Цуи демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Урсу/Цуи имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Урсу/Цуи намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Урсу/Цуи не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Урсу/Цуи будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Урсу/Цуи и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Урсу/Цуи умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Арендс/Джонсон — Урсу/Цуи

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Арендс/Джонсон и Урсу/Цуи уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Арендс/Джонсон — Урсу/Цуи. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.08.24)

Арендс/Джонсон

В этом сезоне Арендс/Джонсон демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Арендс/Джонсон уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Арендс/Джонсон любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Арендс/Джонсон часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Арендс/Джонсон умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Урсу/Цуи

Урсу/Цуи лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Урсу/Цуи играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Урсу/Цуи начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Урсу/Цуи выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Урсу/Цуи сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Арендс/Джонсон — Урсу/Цуи Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Арендс/Джонсон и Урсу/Цуи. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Арендс/Джонсон и Урсу/Цуи встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Арендс/Джонсон и Урсу/Цуи довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Арендс/Джонсон и Урсу/Цуи подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Арендс/Джонсон — Урсу/Цуи: андердог способен удивить фаворита

Арендс/Джонсон и Урсу/Цуи которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Арендс/Джонсон имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Урсу/Цуи хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Арендс/Джонсон. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Урсу/Цуи умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Арендс/Джонсон довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Урсу/Цуи вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Арендс/Джонсон.

СЕГОДНЯ МАТЧ Арендс/Джонсон — Урсу/Цуи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Арендс/Джонсон и Урсу/Цуи.



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