Вульпитта/Шабаси — Браво/Перес Контри: андердог способен удивить фаворита

Вульпитта/Шабаси — Браво/Перес Контри (02-го августа 2024 года), ставки и коэффициенты

02-го августа 2024 года в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вульпитта/Шабаси , а противостоять в этом поединке будет Браво/Перес Контри.



В 19:00 по Москве Вульпитта/Шабаси и Браво/Перес Контри выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 02-го августа 2024 года. Единственный раз Вульпитта/Шабаси и Браво/Перес Контри встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Вульпитта/Шабаси сейчас считается фаворитом.



Вульпитта/Шабаси — Браво/Перес Контри. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 02-го августа 2024 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Вульпитта/Шабаси — Браво/Перес Контри вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Вульпитта/Шабаси и Браво/Перес Контри не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 19:00 по МСК.

Вульпитта/Шабаси

Так как Вульпитта/Шабаси выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Вульпитта/Шабаси снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Вульпитта/Шабаси, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Вульпитта/Шабаси чем-то удивить, пока не ясно.



Браво/Перес Контри

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Браво/Перес Контри имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Браво/Перес Контри демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Браво/Перес Контри не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Браво/Перес Контри не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч Вульпитта/Шабаси — Браво/Перес Контри

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Вульпитта/Шабаси и Браво/Перес Контри. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Вульпитта/Шабаси и Браво/Перес Контри в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Вульпитта/Шабаси и Браво/Перес Контри имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Вульпитта/Шабаси — Браво/Перес Контри (02-го августа 2024 года), ставки и коэффициенты

Вульпитта/Шабаси

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Вульпитта/Шабаси, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Вульпитта/Шабаси уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Вульпитта/Шабаси старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Вульпитта/Шабаси, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Вульпитта/Шабаси не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Вульпитта/Шабаси все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Вульпитта/Шабаси точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Браво/Перес Контри

В этом сезоне Браво/Перес Контри не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Браво/Перес Контри сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Браво/Перес Контри допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Браво/Перес Контри допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Браво/Перес Контри демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Вульпитта/Шабаси — Браво/Перес Контри Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Вульпитта/Шабаси и Браво/Перес Контри, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Вульпитта/Шабаси и Браво/Перес Контри играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Вульпитта/Шабаси, и Браво/Перес Контри неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Вульпитта/Шабаси — Браво/Перес Контри: андердог способен удивить фаворита

Вульпитта/Шабаси и Браво/Перес Контри которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Вульпитта/Шабаси имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Браво/Перес Контри хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Вульпитта/Шабаси. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Браво/Перес Контри умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Вульпитта/Шабаси довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Браво/Перес Контри вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Вульпитта/Шабаси.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вульпитта/Шабаси — Браво/Перес Контри. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Вульпитта/Шабаси и Браво/Перес Контри сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Вульпитта/Шабаси, и Браво/Перес Контри будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-856016-pirsebden-paulfritc-prognoz-i-stavki-ot-professionala-02-08-24/