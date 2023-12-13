«Джаред Андерсон (США)» – «Мартин Баколе Илунга (Кнг)». 04.08.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 04-го августа должен состояться бой Джаред Андерсон (США) — Мартин Баколе Илунга (Кнг), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 03:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Джаред Андерсон (США) и Мартин Баколе Илунга (Кнг) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 04-го августа осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Джаред Андерсон (США) — Мартин Баколе Илунга (Кнг). Это будет продолжаться вплоть до 03:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джаред Андерсон (США) — Мартин Баколе Илунга (Кнг):

победа Джаред Андерсон (США) – 1.55, ничья – 17, победа Мартин Баколе Илунга (Кнг) – 2.518

Прогноз на матч Джаред Андерсон (США) – Мартин Баколе Илунга (Кнг) Бои, титульный бой, 04-го августа :

Ставки по коэффициенту 1.55 окажутся выигрышными, если Джаред Андерсон (США) станет победителем боя. Если выиграет Мартин Баколе Илунга (Кнг), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 2.518.

История личных встреч

В свои 32 года Джаред Андерсон (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Джаред Андерсон (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Джаред Андерсон (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Джаред Андерсон (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Джаред Андерсон (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Мартин Баколе Илунга (Кнг) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Мартин Баколе Илунга (Кнг) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Мартин Баколе Илунга (Кнг) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Мартин Баколе Илунга (Кнг) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Мартин Баколе Илунга (Кнг) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Джаред Андерсон (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Джаред Андерсон (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Джаред Андерсон (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Джаред Андерсон (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Мартин Баколе Илунга (Кнг) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Мартин Баколе Илунга (Кнг) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Мартин Баколе Илунга (Кнг) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Мартин Баколе Илунга (Кнг) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Мартин Баколе Илунга (Кнг) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Мартин Баколе Илунга (Кнг) должен задуматься о своей обороне.

Джаред Андерсон (США) – Мартин Баколе Илунга (Кнг) 04.08.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Джаред Андерсон (США) и Мартин Баколе Илунга (Кнг). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Джаред Андерсон (США) и Мартин Баколе Илунга (Кнг) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Джаред Андерсон (США) и Мартин Баколе Илунга (Кнг). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Джаред Андерсон (США) и Мартин Баколе Илунга (Кнг) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Джаред Андерсон (США) и Мартин Баколе Илунга (Кнг) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Джаред Андерсон (США) — Мартин Баколе Илунга (Кнг) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Джаред Андерсон (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Джаред Андерсон (США) — Мартин Баколе Илунга (Кнг) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Мартин Баколе Илунга (Кнг), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джаред Андерсон (США)

В своей профессиональной карьере Джаред Андерсон (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Джаред Андерсон (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Джаред Андерсон (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Джаред Андерсон (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Джаред Андерсон (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Мартин Баколе Илунга (Кнг)

Прошлый бой Мартин Баколе Илунга (Кнг) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Мартин Баколе Илунга (Кнг) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Мартин Баколе Илунга (Кнг) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Мартин Баколе Илунга (Кнг) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Джаред Андерсон (США) — Мартин Баколе Илунга (Кнг). Прогноз и ставки на матч. Бои 04-го августа

Несмотря на то, что Джаред Андерсон (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Мартин Баколе Илунга (Кнг) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Джаред Андерсон (США) — Мартин Баколе Илунга (Кнг) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джаред Андерсон (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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