«Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер)» – «Хасанбой Дусматов (Узб)». 04.08.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 04.08.2024 состоится интересный поединок Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) — Хасанбой Дусматов (Узб), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 17:50 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 04.08.2024 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) — Хасанбой Дусматов (Узб). По Москве начало данного поединка будет в 17:50, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) — Хасанбой Дусматов (Узб):

победа Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) – 0, ничья – 0, победа Хасанбой Дусматов (Узб) – 0

Прогноз на матч Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) – Хасанбой Дусматов (Узб) Летние Олимпийские игры 2024, титульный бой, 04.08.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Хасанбой Дусматов (Узб) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Хасанбой Дусматов (Узб) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Хасанбой Дусматов (Узб) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Хасанбой Дусматов (Узб) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Хасанбой Дусматов (Узб) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Хасанбой Дусматов (Узб) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Хасанбой Дусматов (Узб) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Хасанбой Дусматов (Узб) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Хасанбой Дусматов (Узб) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Хасанбой Дусматов (Узб) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Хасанбой Дусматов (Узб) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) – Хасанбой Дусматов (Узб) 04.08.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) и Хасанбой Дусматов (Узб). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) и Хасанбой Дусматов (Узб) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) и Хасанбой Дусматов (Узб) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Хасанбой Дусматов (Узб) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) и Хасанбой Дусматов (Узб), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) — Хасанбой Дусматов (Узб) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Хасанбой Дусматов (Узб) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер)

На самом деле Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Хасанбой Дусматов (Узб)

Уже несколько лет Хасанбой Дусматов (Узб) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Хасанбой Дусматов (Узб) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Хасанбой Дусматов (Узб) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) — Хасанбой Дусматов (Узб). Прогноз и ставки на матч. Летние Олимпийские игры 2024 04.08.2024

На титульный бой Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) — Хасанбой Дусматов (Узб) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Дэвид Даниэль Де Пина (К-Вер) будет намного сильнее, чем Хасанбой Дусматов (Узб), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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