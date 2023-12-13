Гуо/Ниномия — Долхайд/Кравчик. Прогноз, ставки на матч (08.08.24)

08-го августа в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Гуо/Ниномия , а противостоять в этом поединке будет Долхайд/Кравчик.



Так как теннисный поединок Гуо/Ниномия — Долхайд/Кравчик пройдет уже 08-го августа, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 21:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Гуо/Ниномия на тот момент намного сильнее, нежели Долхайд/Кравчик.



Гуо/Ниномия — Долхайд/Кравчик. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

08-го августа пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Гуо/Ниномия — Долхайд/Кравчик. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 21:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Долхайд/Кравчик, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Долхайд/Кравчик выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Гуо/Ниномия

В этом сезоне Гуо/Ниномия демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Гуо/Ниномия снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Гуо/Ниномия является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Гуо/Ниномия не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Гуо/Ниномия еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Долхайд/Кравчик

На этом турнире Долхайд/Кравчик играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Долхайд/Кравчик все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Долхайд/Кравчик не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Долхайд/Кравчик уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Долхайд/Кравчик на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Долхайд/Кравчик пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Гуо/Ниномия — Долхайд/Кравчик. Прогноз, ставки на матч(08.08.24)

Гуо/Ниномия

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Гуо/Ниномия выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Гуо/Ниномия всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Гуо/Ниномия уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Гуо/Ниномия занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Гуо/Ниномия больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Гуо/Ниномия имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Долхайд/Кравчик

В этом сезоне Долхайд/Кравчик не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Долхайд/Кравчик сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Долхайд/Кравчик допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Долхайд/Кравчик допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Долхайд/Кравчик демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Гуо/Ниномия — Долхайд/Кравчик Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Гуо/Ниномия и Долхайд/Кравчик. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Гуо/Ниномия — Долхайд/Кравчик: порядок побьёт класс

Гуо/Ниномия и Долхайд/Кравчик которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Гуо/Ниномия имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Долхайд/Кравчик хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Гуо/Ниномия. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Долхайд/Кравчик умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Гуо/Ниномия довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Долхайд/Кравчик вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Гуо/Ниномия.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гуо/Ниномия — Долхайд/Кравчик. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Гуо/Ниномия и Долхайд/Кравчик. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Гуо/Ниномия и для Долхайд/Кравчик, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-859314-abekatsumi-bulbarelladong-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-08-08-24/