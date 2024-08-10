«Эшли Барретт (США)» – «Татьяна Салазар (Ник)». 10.08.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Эшли Барретт (США) проведет 10 августа, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Татьяна Салазар (Ник). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 02:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 02:00 по московскому времени Эшли Барретт (США) и Татьяна Салазар (Ник) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 10 августа, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Эшли Барретт (США) и Татьяна Салазар (Ник) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Эшли Барретт (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эшли Барретт (США) — Татьяна Салазар (Ник):

победа Эшли Барретт (США) – 0, ничья – 0, победа Татьяна Салазар (Ник) – 0

Прогноз на матч Эшли Барретт (США) – Татьяна Салазар (Ник) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10 августа :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Эшли Барретт (США) не очень выгодно, а вот Татьяна Салазар (Ник) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Эшли Барретт (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Эшли Барретт (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Эшли Барретт (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Эшли Барретт (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Эшли Барретт (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Татьяна Салазар (Ник) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Татьяна Салазар (Ник) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Татьяна Салазар (Ник) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Татьяна Салазар (Ник) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Татьяна Салазар (Ник) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Эшли Барретт (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Эшли Барретт (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Эшли Барретт (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Эшли Барретт (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Эшли Барретт (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Татьяна Салазар (Ник) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Татьяна Салазар (Ник) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Татьяна Салазар (Ник) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Татьяна Салазар (Ник) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Эшли Барретт (США) – Татьяна Салазар (Ник) 10.08.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Эшли Барретт (США) и Татьяна Салазар (Ник). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Эшли Барретт (США) и Татьяна Салазар (Ник) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Эшли Барретт (США) и Татьяна Салазар (Ник) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Эшли Барретт (США) и Татьяна Салазар (Ник) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Эшли Барретт (США) и Татьяна Салазар (Ник) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Эшли Барретт (США) — Татьяна Салазар (Ник) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Эшли Барретт (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Эшли Барретт (США) — Татьяна Салазар (Ник) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Татьяна Салазар (Ник), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Эшли Барретт (США)

Как бы Эшли Барретт (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Эшли Барретт (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Эшли Барретт (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Эшли Барретт (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Эшли Барретт (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Татьяна Салазар (Ник)

В данный момент Татьяна Салазар (Ник) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Татьяна Салазар (Ник) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Татьяна Салазар (Ник) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Татьяна Салазар (Ник) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Эшли Барретт (США) — Татьяна Салазар (Ник). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10 августа

На титульный бой Эшли Барретт (США) — Татьяна Салазар (Ник) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Эшли Барретт (США) — Татьяна Салазар (Ник) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Эшли Барретт (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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