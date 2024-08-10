«Баходир Жалолов (Узб)» – «Аюб Гадфа (Исп)». 10.08.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Баходир Жалолов (Узб) — Аюб Гадфа (Исп) на 10 августа, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Баходир Жалолов (Узб) и Аюб Гадфа (Исп) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 23:51.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Баходир Жалолов (Узб) — Аюб Гадфа (Исп) пройдет 10 августа, и можно не сомневаться, что в 23:51 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Баходир Жалолов (Узб) имеет две победы нокаутом, а Аюб Гадфа (Исп) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Баходир Жалолов (Узб) — Аюб Гадфа (Исп):

победа Баходир Жалолов (Узб) – 0, ничья – 0, победа Аюб Гадфа (Исп) – 0

Прогноз на матч Баходир Жалолов (Узб) – Аюб Гадфа (Исп) Летние Олимпийские игры 2024, титульный бой, 10 августа :

Так как Баходир Жалолов (Узб) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Аюб Гадфа (Исп) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Баходир Жалолов (Узб) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Баходир Жалолов (Узб) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Баходир Жалолов (Узб) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Баходир Жалолов (Узб) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Баходир Жалолов (Узб) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Аюб Гадфа (Исп) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Аюб Гадфа (Исп) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Аюб Гадфа (Исп) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Аюб Гадфа (Исп) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Аюб Гадфа (Исп) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Баходир Жалолов (Узб) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Баходир Жалолов (Узб) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Баходир Жалолов (Узб) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Баходир Жалолов (Узб) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Баходир Жалолов (Узб) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Аюб Гадфа (Исп) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Аюб Гадфа (Исп) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Аюб Гадфа (Исп) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Аюб Гадфа (Исп) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Аюб Гадфа (Исп) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Аюб Гадфа (Исп) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Аюб Гадфа (Исп) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Баходир Жалолов (Узб) – Аюб Гадфа (Исп) 10.08.24

Появление на ринге таких бойцов, как Баходир Жалолов (Узб) и Аюб Гадфа (Исп) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Баходир Жалолов (Узб) и Аюб Гадфа (Исп). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Баходир Жалолов (Узб) и Аюб Гадфа (Исп). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Баходир Жалолов (Узб) и Аюб Гадфа (Исп) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Баходир Жалолов (Узб) и Аюб Гадфа (Исп) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Баходир Жалолов (Узб) — Аюб Гадфа (Исп) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Баходир Жалолов (Узб) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Баходир Жалолов (Узб) — Аюб Гадфа (Исп) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Аюб Гадфа (Исп), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Баходир Жалолов (Узб)

Баходир Жалолов (Узб) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Баходир Жалолов (Узб) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Баходир Жалолов (Узб) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Баходир Жалолов (Узб) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Баходир Жалолов (Узб) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Аюб Гадфа (Исп)

В данный момент Аюб Гадфа (Исп) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Аюб Гадфа (Исп) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Аюб Гадфа (Исп) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Аюб Гадфа (Исп) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Баходир Жалолов (Узб) — Аюб Гадфа (Исп). Прогноз и ставки на матч. Летние Олимпийские игры 2024 10 августа

В настоящее время Баходир Жалолов (Узб) и Аюб Гадфа (Исп) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Баходир Жалолов (Узб) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Баходир Жалолов (Узб) и Аюб Гадфа (Исп) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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