«Вито Мельницки-младший (США)» – «Лазло Тот (Вен)». 11.08.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 11-го августа должен состояться бой Вито Мельницки-младший (США) — Лазло Тот (Вен), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 03:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Вито Мельницки-младший (США) и Лазло Тот (Вен) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 03:00 по московскому времени Вито Мельницки-младший (США) и Лазло Тот (Вен) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 11-го августа, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Вито Мельницки-младший (США) и Лазло Тот (Вен) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Вито Мельницки-младший (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вито Мельницки-младший (США) — Лазло Тот (Вен):

победа Вито Мельницки-младший (США) – 1.01, ничья – 33, победа Лазло Тот (Вен) – 16

Прогноз на матч Вито Мельницки-младший (США) – Лазло Тот (Вен) Бои, титульный бой, 11-го августа :

Так как Вито Мельницки-младший (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.01. В то же время Лазло Тот (Вен) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 16.

История личных встреч

В свои 32 года Вито Мельницки-младший (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Вито Мельницки-младший (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Вито Мельницки-младший (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Вито Мельницки-младший (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Вито Мельницки-младший (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Лазло Тот (Вен) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Лазло Тот (Вен) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Лазло Тот (Вен) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Лазло Тот (Вен) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Лазло Тот (Вен) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Вито Мельницки-младший (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Вито Мельницки-младший (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Вито Мельницки-младший (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Вито Мельницки-младший (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Лазло Тот (Вен) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Лазло Тот (Вен) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Лазло Тот (Вен) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Лазло Тот (Вен) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Лазло Тот (Вен) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Лазло Тот (Вен) должен задуматься о своей обороне.

Вито Мельницки-младший (США) – Лазло Тот (Вен) 11.08.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Вито Мельницки-младший (США) и Лазло Тот (Вен) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Вито Мельницки-младший (США) и Лазло Тот (Вен) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Вито Мельницки-младший (США) — Лазло Тот (Вен) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Вито Мельницки-младший (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Вито Мельницки-младший (США) в данный момент сильнее, нежели Лазло Тот (Вен), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Вито Мельницки-младший (США)

Как бы Вито Мельницки-младший (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Вито Мельницки-младший (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Вито Мельницки-младший (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Вито Мельницки-младший (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Вито Мельницки-младший (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Лазло Тот (Вен)

На данный момент Лазло Тот (Вен) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Лазло Тот (Вен) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Лазло Тот (Вен) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Лазло Тот (Вен) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Лазло Тот (Вен) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Вито Мельницки-младший (США) — Лазло Тот (Вен). Прогноз и ставки на матч. Бои 11-го августа

В этом поединке Вито Мельницки-младший (США) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Лазло Тот (Вен), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Вито Мельницки-младший (США) и Лазло Тот (Вен), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Вито Мельницки-младший (США) выиграет бой.

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