Санта-Текла М1 (21) — Халконес Де Сонзакате (21). Прогноз, ставки на матч (10.08.24)

10.08.2024 в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Сальвадора до 21 года, в котором на своей площадке местный клуб Санта-Текла М1 (21) примет соперника по национальному первенству Халконес Де Сонзакате (21).



В последней встрече баскетбольных клубов Санта-Текла М1 (21) и Халконес Де Сонзакате (21) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 10.08.2024 попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 03:30 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Санта-Текла М1 (21) — Халконес Де Сонзакате (21):

В 03:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Санта-Текла М1 (21) и Халконес Де Сонзакате (21). Организаторы турнира собираются провести данную игру 10.08.2024. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Халконес Де Сонзакате (21). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Санта-Текла М1 (21), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Санта-Текла М1 (21)

В этом сезоне баскетбольный клуб Санта-Текла М1 (21) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Санта-Текла М1 (21) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Санта-Текла М1 (21) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Санта-Текла М1 (21) нет более травмированных игроков основы.



Халконес Де Сонзакате (21)

На данный момент баскетбольный клуб Халконес Де Сонзакате (21) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Халконес Де Сонзакате (21) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Халконес Де Сонзакате (21) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

«Санта-Текла М1 (21)» — «Халконес Де Сонзакате (21)»: прогноз автора

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Санта-Текла М1 (21) — Халконес Де Сонзакате (21), несмотря на то, что он должен пройти только 10.08.2024. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 03:30 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Санта-Текла М1 (21) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Санта-Текла М1 (21) — Халконес Де Сонзакате (21). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.08.24)

Санта-Текла М1 (21)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Санта-Текла М1 (21) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Санта-Текла М1 (21) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Санта-Текла М1 (21) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Санта-Текла М1 (21) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Халконес Де Сонзакате (21)

После того, как баскетбольный клуб Халконес Де Сонзакате (21) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Халконес Де Сонзакате (21) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Халконес Де Сонзакате (21) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Санта-Текла М1 (21) — Халконес Де Сонзакате (21) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Санта-Текла М1 (21) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 10.08.2024 сыграет матч против БК Халконес Де Сонзакате (21). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Санта-Текла М1 (21) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Санта-Текла М1 (21) — Халконес Де Сонзакате (21): гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Санта-Текла М1 (21) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Санта-Текла М1 (21) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Санта-Текла М1 (21) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Санта-Текла М1 (21) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Халконес Де Сонзакате (21) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Халконес Де Сонзакате (21) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Халконес Де Сонзакате (21) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Халконес Де Сонзакате (21) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Санта-Текла М1 (21) — Халконес Де Сонзакате (21). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Санта-Текла М1 (21) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Санта-Текла М1 (21) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Санта-Текла М1 (21) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Халконес Де Сонзакате (21) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Халконес Де Сонзакате (21) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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