«Донгак Торепчи (Рос)» – «Рёсуке Хонда (Япо)». 16.08.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 16.08.2024 состоится интересный поединок Донгак Торепчи (Рос) — Рёсуке Хонда (Япо), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 15:35 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Донгак Торепчи (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 16.08.2024 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Рёсуке Хонда (Япо), так что вряд ли в 15:35 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Донгак Торепчи (Рос) — Рёсуке Хонда (Япо):

победа Донгак Торепчи (Рос) – 0, ничья – 0, победа Рёсуке Хонда (Япо) – 0

Прогноз на матч Донгак Торепчи (Рос) – Рёсуке Хонда (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16.08.2024 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Донгак Торепчи (Рос) не очень выгодно, а вот Рёсуке Хонда (Япо) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Донгак Торепчи (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Донгак Торепчи (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Донгак Торепчи (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Донгак Торепчи (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Донгак Торепчи (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Донгак Торепчи (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Рёсуке Хонда (Япо) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Рёсуке Хонда (Япо) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Рёсуке Хонда (Япо) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Рёсуке Хонда (Япо) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Рёсуке Хонда (Япо) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Донгак Торепчи (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Донгак Торепчи (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Донгак Торепчи (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Донгак Торепчи (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Рёсуке Хонда (Япо) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Рёсуке Хонда (Япо) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Рёсуке Хонда (Япо) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Рёсуке Хонда (Япо) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Донгак Торепчи (Рос) – Рёсуке Хонда (Япо) 16.08.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Донгак Торепчи (Рос) и Рёсуке Хонда (Япо). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Донгак Торепчи (Рос) и Рёсуке Хонда (Япо) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Донгак Торепчи (Рос) и Рёсуке Хонда (Япо) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Донгак Торепчи (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Рёсуке Хонда (Япо) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Донгак Торепчи (Рос) — Рёсуке Хонда (Япо) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Донгак Торепчи (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Донгак Торепчи (Рос) и Рёсуке Хонда (Япо), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Рёсуке Хонда (Япо) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Донгак Торепчи (Рос)

Донгак Торепчи (Рос) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Донгак Торепчи (Рос) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Донгак Торепчи (Рос) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Донгак Торепчи (Рос) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Донгак Торепчи (Рос) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Рёсуке Хонда (Япо)

Сейчас Рёсуке Хонда (Япо) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Рёсуке Хонда (Япо) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Рёсуке Хонда (Япо) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Рёсуке Хонда (Япо) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Рёсуке Хонда (Япо) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Донгак Торепчи (Рос) — Рёсуке Хонда (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16.08.2024

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Донгак Торепчи (Рос) — Рёсуке Хонда (Япо) собираются ставить на то, что сильнее будет Донгак Торепчи (Рос), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Донгак Торепчи (Рос) легко справится с таким соперником, как Рёсуке Хонда (Япо). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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