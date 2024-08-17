«Давид Мгоян (США)» – «Фрэнк Уэллс (США)». 17.08.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 17 августа состоится интересный поединок Давид Мгоян (США) — Фрэнк Уэллс (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 03:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Давид Мгоян (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 17 августа предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Фрэнк Уэллс (США), так что вряд ли в 03:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Давид Мгоян (США) — Фрэнк Уэллс (США):

победа Давид Мгоян (США) – 1.23, ничья – 55, победа Фрэнк Уэллс (США) – 4.09

Прогноз на матч Давид Мгоян (США) – Фрэнк Уэллс (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17 августа :

По коэффициенту 1.23 ставить на то, что выиграет Давид Мгоян (США) не очень выгодно, а вот Фрэнк Уэллс (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 4.09.

История личных встреч

Давид Мгоян (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Давид Мгоян (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Давид Мгоян (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Давид Мгоян (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Давид Мгоян (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Давид Мгоян (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Давид Мгоян (США) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Фрэнк Уэллс (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Фрэнк Уэллс (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Фрэнк Уэллс (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Фрэнк Уэллс (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Фрэнк Уэллс (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Давид Мгоян (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Давид Мгоян (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Давид Мгоян (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Давид Мгоян (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Давид Мгоян (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Давид Мгоян (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Фрэнк Уэллс (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Фрэнк Уэллс (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Фрэнк Уэллс (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Фрэнк Уэллс (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Давид Мгоян (США) – Фрэнк Уэллс (США) 17.08.24

Появление на ринге таких бойцов, как Давид Мгоян (США) и Фрэнк Уэллс (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Давид Мгоян (США) и Фрэнк Уэллс (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Давид Мгоян (США) и Фрэнк Уэллс (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Давид Мгоян (США) и Фрэнк Уэллс (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Давид Мгоян (США) и Фрэнк Уэллс (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Давид Мгоян (США) сейчас находится на пике формы, так что Фрэнк Уэллс (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Давид Мгоян (США).

Титульный бой Давид Мгоян (США) — Фрэнк Уэллс (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Фрэнк Уэллс (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Давид Мгоян (США)

В своей профессиональной карьере Давид Мгоян (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Давид Мгоян (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Давид Мгоян (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Давид Мгоян (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Давид Мгоян (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Фрэнк Уэллс (США)

В данный момент Фрэнк Уэллс (США) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Фрэнк Уэллс (США) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Фрэнк Уэллс (США) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Фрэнк Уэллс (США) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Давид Мгоян (США) — Фрэнк Уэллс (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17 августа

Спортивные эксперты считают, что Давид Мгоян (США) сейчас намного сильнее, чем Фрэнк Уэллс (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Давид Мгоян (США) — Фрэнк Уэллс (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Давид Мгоян (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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